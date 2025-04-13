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Плоская попа и сутулая спина? Упражнение, которое решает оба вопроса

2:13
Спорт

Укрепить поясницу, улучшить осанку и сформировать ягодицы — всё это способна гиперэкстензия. Но при неверной технике даже такое простое упражнение может навредить. Разбираемся, как выполнять гиперэкстензию безопасно и эффективно.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Какие мышцы работают

В первую очередь — разгибатели позвоночника, особенно в поясничном отделе. Дополнительно включаются:

  • Ягодицы (разгибание бедра).
  • Бицепсы бедра.
  • Косые мышцы живота (в боковой вариации).
  • Мышцы кора (для стабилизации корпуса).

Варианты гиперэкстензии

  • Классическая: на специальной скамье, с фиксацией ног и движением корпуса вверх-вниз.
  • Обратная: вы лежите на скамье корпусом, а работает нижняя часть тела, подъёмом ног.
  • На фитболе: подходит для новичков и для восстановления: спина и бёдра укрепляются без перегруза.
  • Боковая: акцент на косые мышцы живота.
  • С отягощением: продвинутый уровень, требует правильной техники и контроля.

Как правильно выполнять

  • Не прогибайте спину.
  • Ноги должны быть жёстко зафиксированы.
  • Двигайтесь плавно: акцент на работу мышц, а не на скорость.
  • Шея в нейтральном положении, взгляд вниз.

Когда упражнение противопоказано

  • При грыжах, протрузиях и острой боли в пояснице — строго после консультации с врачом.
  • При плохой подвижности или после травм — только под контролем тренера.

Как подготовиться

Разминка 5-10 минут: быстрая ходьба, наклоны, растяжка спины, "кошка", скручивания, повороты корпуса. Подготовьте мышцы — и только потом приступайте к гиперэкстензии.

Чем можно заменить

Если дискомфорт сохраняется, попробуйте:

  • Румынскую тягу.
  • Ягодичный мост.
  • Выпады.
  • Становую тягу (только при опыте).
  • Приседания.

Сколько делать

2-3 раза в неделю, по 10-15 повторений. Начинайте без веса, постепенно увеличивайте нагрузку. Главное — техника и безопасность.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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