Плоская попа и сутулая спина? Упражнение, которое решает оба вопроса

2:13 Your browser does not support the audio element. Спорт

Укрепить поясницу, улучшить осанку и сформировать ягодицы — всё это способна гиперэкстензия. Но при неверной технике даже такое простое упражнение может навредить. Разбираемся, как выполнять гиперэкстензию безопасно и эффективно.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка в спорт зале

Какие мышцы работают

В первую очередь — разгибатели позвоночника, особенно в поясничном отделе. Дополнительно включаются:

Ягодицы (разгибание бедра).

Бицепсы бедра.

Косые мышцы живота (в боковой вариации).

Мышцы кора (для стабилизации корпуса).

Варианты гиперэкстензии

Классическая: на специальной скамье, с фиксацией ног и движением корпуса вверх-вниз.

на специальной скамье, с фиксацией ног и движением корпуса вверх-вниз. Обратная: вы лежите на скамье корпусом, а работает нижняя часть тела, подъёмом ног.

вы лежите на скамье корпусом, а работает нижняя часть тела, подъёмом ног. На фитболе: подходит для новичков и для восстановления: спина и бёдра укрепляются без перегруза.

подходит для новичков и для восстановления: спина и бёдра укрепляются без перегруза. Боковая: акцент на косые мышцы живота.

акцент на косые мышцы живота. С отягощением: продвинутый уровень, требует правильной техники и контроля.

Как правильно выполнять

Не прогибайте спину.

Ноги должны быть жёстко зафиксированы.

Двигайтесь плавно: акцент на работу мышц, а не на скорость.

Шея в нейтральном положении, взгляд вниз.

Когда упражнение противопоказано

При грыжах, протрузиях и острой боли в пояснице — строго после консультации с врачом.

При плохой подвижности или после травм — только под контролем тренера.

Как подготовиться

Разминка 5-10 минут: быстрая ходьба, наклоны, растяжка спины, "кошка", скручивания, повороты корпуса. Подготовьте мышцы — и только потом приступайте к гиперэкстензии.

Чем можно заменить

Если дискомфорт сохраняется, попробуйте:

Румынскую тягу.

Ягодичный мост.

Выпады.

Становую тягу (только при опыте).

Приседания.

Сколько делать

2-3 раза в неделю, по 10-15 повторений. Начинайте без веса, постепенно увеличивайте нагрузку. Главное — техника и безопасность.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

