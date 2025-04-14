Не Реал и не Барса: капитан ЦСКА Акинфеев назвал единственную причину остаться в России

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Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал, почему он не перешёл в какой-нибудь европейский клуб.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexander Frolov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Игорь Акинфеев

По его словам, у него никогда не было желания переезжать в Европу, и он ни о чём не жалеет. Хотя многие футболисты мечтают играть в таких известных клубах, как "Барселона" или "Реал", Акинфеев подчеркнул, что он остаётся верным своей стране и любит Россию.

"Я ни о чём не жалею. У меня никогда не было рвения переехать в Европу. Да, наверное, у кого-то мечта — играть в "Барселоне", в "Реале". Но я обычный простой пацан, все знают, что я люблю Россию", — сказал Акинфеев, которого цитирует "Mash на спорте".

В текущем сезоне Игорь Акинфеев провёл 22 матча за ЦСКА во всех соревнованиях. Он пропустил 16 голов, но в 10 матчах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года, а рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет €1 млн.

16 апреля ЦСКА сразится с московским "Динамо" во втором матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона 2024/2025.

Уточнения

И́горь Влади́мирович Акинфе́ев (род. 8 апреля 1986[…], Видное, Московская область) — российский футболист, вратарь.

