Не дайте мышцам голодать: что съесть в течение часа после тренировки для максимального эффекта

Многие знают, что перед тренировкой важно поесть, но не стоит забывать и о правильном питании после занятий спортом.
"Польза от тренировок минимальна, если организм не восстанавливается должным образом", — подчеркнул доктор Джон Мартинес в интервью изданию Insider.
Он также отметил, что после физической активности необходимо восполнять запасы питательных веществ, чтобы ускорить восстановление.
Рекомендации доктора Мартинеса: особенно для профессиональных спортсменов, в течение часа после тренировки важно употреблять пищу, богатую белками и углеводами. Белки помогут восстановить и нарастить мышечную ткань, а углеводы поддержат стабильный уровень сахара в крови, снижая риск травм.
Еда после тренировок дает энергию и способствует заживлению микротравм мышц. Исследования 2017 и 2018 годов подтвердили, что употребление белка после занятий спортом ускоряет восстановление мышечных волокон. Продукты, такие как фрукты, овощи, яйца и нежирное мясо, являются идеальными для удовлетворения потребностей организма.
Что лучше всего есть после тренировки?
Когда лучше всего есть после тренировки?
Согласно исследованиям, между приемом пищи до и после тренировки должно проходить не более 4 часов. Если этот интервал будет нарушен, организм может не получить достаточно энергии для восстановления. После тренировки рекомендуется отдохнуть и принять душ, чтобы успокоить тело и почувствовать голод.
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