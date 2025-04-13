Как составить рабочую программу тренировок: раскладываем всё по полочкам

2:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Если вы не знаете, с чего начать тренировки — не переживайте. Чёткий и грамотно выстроенный план поможет не перегореть и быстрее увидеть результат.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Тренировка с тренером в тренажерном зале

Важно учитывать

Свой уровень подготовки (начальный, средний, продвинутый),

Цели (похудеть, нарастить мышечную массу, держать форму),

Ограничения (по здоровью или времени).

Из чего состоит программа

Кардио

Ходьба, бег, велотренажёр, эллипс — всё, что поднимает пульс. Не забудьте про разминку: 5-10 минут лёгкого кардио — обязательно.

Силовые

Базовые упражнения на крупные группы мышц: приседания, тяги, жимы. Мышцы растут — жир тает. Новичкам подойдут гантели и собственный вес, продвинутым — многосуставные упражнения.

Гибкость и восстановление

Растяжка — в конце каждой тренировки или отдельный день. Она снижает риск травм и улучшает подвижность суставов.

Пример недельного плана

Начинающим

Понедельник и четверг : кардио (10-30 мин).

: кардио (10-30 мин). Вторник и пятница : силовая + растяжка.

: силовая + растяжка. Среда и суббота : лёгкая активность/йога.

: лёгкая активность/йога. Воскресенье: отдых.

Средний уровень

Чередуем силовые и интервальные тренировки. Добавляем работу на выносливость. Не забываем про один день восстановления.

Продвинутые

Дробим силовые по зонам (грудь, спина, ноги). Добавляем HIIT и тяжелую силовую. Один день в неделю — растяжка или йога, один — отдых.

Что ещё важно

План на день : разминка — базовые упражнения (3-4 подхода) — вторичные мышцы (до 5 упражнений) — заминка.

: разминка — базовые упражнения (3-4 подхода) — вторичные мышцы (до 5 упражнений) — заминка. Кардио после силовой: если цель похудеть.

если цель похудеть. Отстающие мышцы можно тренировать 2 раза в неделю с перерывом.

можно тренировать 2 раза в неделю с перерывом. Пресс удобно включать в разминку и заминку.

Главное — не спешите. Лучше медленно, но стабильно двигаться к цели, чем перегореть на старте.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

