Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дорогая, ты опоздала!: Семенович тонко подколола собравшуюся в космос Кэти Перри
Театр — не кухня: народный артист Баринов объяснил, почему мат разрушает магию искусства
Пышных пионов не будет, если вы продолжите поливать их вот так
За кулисами славы: Валерия поделилась о том, как Шульгин чуть не уничтожил её как личность
Высокий спрос в 2025 году и не только! 5 направлений, которые подарят золотые билеты на рынке труда
Покупка с пробегом без ошибок: вопросы, которые меняют всё ещё до осмотра
Секретный способ из 90-х: яблочный пирог без духовки, который лучше покупного
Этот простой трюк с золой подарит вам кабачки, с которыми вам позавидуют все соседи
Зеленая революция: водородная технология решит проблему воды

Ты всё ещё ешь сахар? Вот чем его заменяют спортсмены и нутрициологи

3:08
Спорт

Рацион без сахара — одна из главных тем в мире спорта и ЗОЖ. Но важно не просто вычеркнуть сладкое, а найти ему рабочую и безопасную замену. Мы собрали 4 проверенных способа заменить рафинированный сахар — так, чтобы поддерживать форму, энергию и не сорваться на вредные сладости.

сахар
Фото: freepik by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
сахар

Почему это важно

Сахар — не абсолютное зло. Он даёт энергию, особенно при интенсивных нагрузках. Но речь идёт не о сладкой газировке и десертах, а об источниках, которые не провоцируют скачки глюкозы и не тормозят восстановление.

Высокое потребление рафинированного сахара ведёт к проблемам с весом, сбоям в обмене веществ и потере контроля над аппетитом. Особенно это критично для спортсменов на сушке, в межсезонье или в период набора массы.

Вот чем можно заменить сахар — как на тренировке, так и вне её:

Мёд

  • Хорошо подходит для восстановления после нагрузок — содержит глюкозу и фруктозу, а также антиоксиданты. Его часто добавляют в изотоники, смузи или утреннюю овсянку. Главное — не перегревать, иначе теряет полезные свойства.

Как использовать

  • Добавлять в каши, напитки.
  • Делать медово-горчичные соусы.
  • Комбинировать с творогом или йогуртом.

Стевия

  • Если задача — контроль веса, гликемии и калорийности, то без неё не обойтись. Стевия не содержит калорий, не влияет на уровень сахара в крови и подходит даже при преддиабете. Отличный выбор для тех, кто хочет сохранить вкус без лишнего углевода.

Важно: проверяйте состав — не все продукты с надписью "стевия" чистые. Избегайте смесей с мальтодекстрином и искусственными добавками.

Фруктовое пюре

  • Подходит для перекусов и выпечки. Содержит натуральные сахара и клетчатку, а значит — медленнее усваивается, не вызывая резких скачков энергии.

Идеи для спорта

  • Добавляйте в батончики, панкейки.
  • Используйте вместо сахара в протеиновой выпечке.
  • Сочетайте с греческим йогуртом после тренировки.

Финики

  • Это классика спортивного питания. Финики богаты калием, магнием и дают быструю энергию перед стартом или на тренировке.

Идеально

  • В протеиновые шейки.
  • В домашние батончики.
  • В качестве перекуса перед бегом или залом.

Что будет, если продолжать есть рафинированный сахар

Сладкие напитки и перекусы могут незаметно тормозить прогресс. Лишние килограммы, усталость, скачки энергии и плохое восстановление — всё это последствия избытка сахара. У спортсменов это также сказывается на выносливости, восстановлении и композиции тела.

Итог

Полный отказ от сладкого не нужен. Важно грамотно выбирать источники углеводов и подсластителей. Натуральные альтернативы помогут сохранить контроль над рационом, поддерживать форму и не терять вкус к жизни (и еде).

Уточнения

Са́хар - распространённый продовольственный товар.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Российский шоу-бизнес
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ Аудио 
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром
Домашние животные
Ваш внутренний зверь: люди, рождённые в эти дни, обладают особым даром Аудио 
Волосы как шёлк или сено? Всё решает один маленький секрет, о котором все молчат
Красота и стиль
Волосы как шёлк или сено? Всё решает один маленький секрет, о котором все молчат Аудио 
Популярное
Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов

Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.

Водители этих моделей будто в клубе избранных — к ним у ГИБДД просто нет вопросов
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Как узнать, сколько литров осталось в баке — даже без подсказок на приборной панели
Найдено самое большое месторождение железной руды? Сколько это стоит
Прощай, спокойный отпуск: пассажиров с чемоданами этих 3 цветов ждут неприятности в аэропорту
Суперджет SJ-100 поднялся ближе к звёздам, на максимальную высоту — 12200 метров Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Франция нашла своё космическое сокровище: вес поражает
Разовый эпизод: Лолита Милявская поставила точку в истории с шоу Суперстар! на НТВ
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Сделайте эти пять процедур весной — и летом не узнаете себя в зеркале
Последние материалы
Театр — не кухня: народный артист Баринов объяснил, почему мат разрушает магию искусства
Пышных пионов не будет, если вы продолжите поливать их вот так
За кулисами славы: Валерия поделилась о том, как Шульгин чуть не уничтожил её как личность
Высокий спрос в 2025 году и не только! 5 направлений, которые подарят золотые билеты на рынке труда
Покупка с пробегом без ошибок: вопросы, которые меняют всё ещё до осмотра
Секретный способ из 90-х: яблочный пирог без духовки, который лучше покупного
Этот простой трюк с золой подарит вам кабачки, с которыми вам позавидуют все соседи
Зеленая революция: водородная технология решит проблему воды
Каникулы без гаджетов: места, где детям будет интересно
Влиятельные западные издания готовят своих налогоплательщиков к поражению в войне на Украине
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.