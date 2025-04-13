Ты всё ещё ешь сахар? Вот чем его заменяют спортсмены и нутрициологи

Рацион без сахара — одна из главных тем в мире спорта и ЗОЖ. Но важно не просто вычеркнуть сладкое, а найти ему рабочую и безопасную замену. Мы собрали 4 проверенных способа заменить рафинированный сахар — так, чтобы поддерживать форму, энергию и не сорваться на вредные сладости.
Сахар — не абсолютное зло. Он даёт энергию, особенно при интенсивных нагрузках. Но речь идёт не о сладкой газировке и десертах, а об источниках, которые не провоцируют скачки глюкозы и не тормозят восстановление.
Высокое потребление рафинированного сахара ведёт к проблемам с весом, сбоям в обмене веществ и потере контроля над аппетитом. Особенно это критично для спортсменов на сушке, в межсезонье или в период набора массы.
Вот чем можно заменить сахар — как на тренировке, так и вне её:
Важно: проверяйте состав — не все продукты с надписью "стевия" чистые. Избегайте смесей с мальтодекстрином и искусственными добавками.
Сладкие напитки и перекусы могут незаметно тормозить прогресс. Лишние килограммы, усталость, скачки энергии и плохое восстановление — всё это последствия избытка сахара. У спортсменов это также сказывается на выносливости, восстановлении и композиции тела.
Полный отказ от сладкого не нужен. Важно грамотно выбирать источники углеводов и подсластителей. Натуральные альтернативы помогут сохранить контроль над рационом, поддерживать форму и не терять вкус к жизни (и еде).
Са́хар - распространённый продовольственный товар.
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