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Тайна базового упражнения для прокачки спины: вот что нужно знать о тяге горизонтального блока

1:36
Спорт

Тяга горизонтального блока — популярное упражнение в бодибилдинге и пауэрлифтинге. Оно отлично качает мышцы спины.

Гипергидроз
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Гипергидроз

"Основная нагрузка распределяется на широчайшие и среднюю часть трапециевидной мышцы, позволяя сформировать широкую и мощную спину", — цитирует фитнес-тренера Егора Ходырева "Чемпионат".

Если регулярно делать это упражнение, осанка станет правильной, поскольку мускулы, отвечающие за поддержание правильного положения тела, окрепнут.

Как выполнять?

  1. Сядьте и поставьте чуть согнутые ноги на специальную платформу для упора. Выберите нужную рукоятку под ваши задачи.
  2. Примите исходное положение, при котором спина будет ровной с лёгким прогибом в пояснице, лопатки опущены вниз и сведены вместе, грудь слегка выведена вперёд, взгляд направлен прямо, ноги чуть согнуты в коленных суставах, а руки вытянуты прямо и удерживают рукоять с грузом.
  3. На выдохе тяните рукоять к поясу, сгибая руки в локтевых суставах и отводя их за спину. Важно сделать небольшую паузу в конце движения.
  4. На вдохе плавно и подконтрольно выпрямляйте руки, возвращая рукоятку в исходное положении. Важно удерживать спину в прямом положении.
  5. Постарайтесь избежать в упражнении рывковых движений и сильной раскачки корпуса.

Нужно сделать 3-4 подхода по 10-12 повторений.

Отдыхайте между подходами — 1-2 минуты.

Уточнения

Осанка — привычная поза (вертикальное положение тела человека) в покое и при движении.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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