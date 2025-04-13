Как съесть бургер и пирожное без ущерба фигуре? Эта тренировка поможет отработать вкусный обед

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Все знают, чтобы оставаться в отличной физической форме, нужно сжигать больше калорий, чем потребляете. Но что делать, если вы на обед съели сочный бургер и сладенькое пирожное?

Фото: flickr.com by Jess Sawrey, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Фастфуд

Оказывается, человеку более чем достаточно пробежать 10 километров, чтобы сжечь полученные от бургера 600 калорий, пишет "Чемпионат".

А вот чтобы отработать большую порцию картошки фри, нужно прыгать на скакалке в течение 50 -60 минут.

Пробежав 8 км, вы сможете отработать калории, полученные от пачки чипсов.

Также можно пробежать 1,5 часа, чтобы отработать шоколадный батончик.

За час в спортзале вы сможете отработать калории, если на обед съели кусок пиццы "Маргарита".

А вот полчаса на велосипеде помогут отработать пончик.

Также нужно танцевать в течение получаса, чтобы сжечь стаканчик мороженого.

Уточнения

Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.

