Как съесть бургер и пирожное без ущерба фигуре? Эта тренировка поможет отработать вкусный обед

Все знают, чтобы оставаться в отличной физической форме, нужно сжигать больше калорий, чем потребляете. Но что делать, если вы на обед съели сочный бургер и сладенькое пирожное?
Оказывается, человеку более чем достаточно пробежать 10 километров, чтобы сжечь полученные от бургера 600 калорий, пишет "Чемпионат".
А вот чтобы отработать большую порцию картошки фри, нужно прыгать на скакалке в течение 50 -60 минут.
Пробежав 8 км, вы сможете отработать калории, полученные от пачки чипсов.
Также можно пробежать 1,5 часа, чтобы отработать шоколадный батончик.
За час в спортзале вы сможете отработать калории, если на обед съели кусок пиццы "Маргарита".
А вот полчаса на велосипеде помогут отработать пончик.
Также нужно танцевать в течение получаса, чтобы сжечь стаканчик мороженого.
Кало́рия (лат calor — тепло, жар) — внесистемная единица количества теплоты; энергия, необходимая для нагревания 1 грамма воды с 19,5 до 20,5 градусов Цельсия.
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