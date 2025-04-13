Всего 1 тренировка поможет сжечь 1000 ккал: 5 способов быстрого похудения

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Фитнес-тренер Егор Ходырев перечислил пять способов, чтобы сжечь тысячу калорий всего за одну тренировку.

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Он отметил, что выполнять часто такие интенсивные тренировки не стоит из-за стресса для вашего организма.

Как сжечь 1000 ккал за одну тренировку?

Займитесь бегом

За час можно сжечь 400 ккал, чтобы потратить 1000 ккал, бегайте 2,5 часа. Кстати, для увеличения эффективности тренировки бегуны часто используют утяжелители для ног.

Покатайтесь на велосипеде

За час можно потратить 270 ккал, чтобы сжечь 1000 ккал, кататься нужно 3,7 часа.

"Наиболее эффективным катание на велосипеде будет по пересечённой местности. Большое количество подъёмов и спусков положительно повлияют на результат тренировки”, — цитирует Ходырева "Чемпионат".

Попрыгайте на скакалке

За час вы потратите 600 ккал, чтобы сжечь 1000 ккал, прыгайте 1,6 часа. Прыгать можно с различной интенсивностью, добавляя новые элементы и виды прыжков.

Делайте бёрпи

За один раз вы тратите 1,4 ккал. Чтобы сжечь 1000 ккал, сделайте 714 бёрпи. За 10 минут выполнения бёрпи можно сжечь порядка 140 ккал.

Ходите пешком

Сжигать калории помогает и ходьба. За час можно потратить 220 ккал. Чтобы сжечь 1000 ккал, ходить придётся 5 часов. Тренер советует менять темп в течение прогулки.

Уточнения

Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей.

