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Тайна отжиманий раскрыта: вот какой стиль сжигает больше калорий

1:00
Спорт

Отжимания — базовое многосоставное упражнение. Оно заставляет работать грудные, дельтовидные мышцы и разгибатели предплечий. Еще подключаются мышцы кора, спины, ягодиц и ног. Сколько калорий будет сжигаться при выполнении отжиманий от пола, расскажем ниже.

отжимания
Фото: freepik
отжимания

"Многое зависит от стиля и техники: отжимания с колен будут отличаться расходом энергии от плиометрических с хлопком пропорционально сложности выполнения и величины задействования мышц в работу", — цитирует фитнес-тренера Юрия Аверьянова "Чемпионат".

Он рассказал, что на количество расходуемых калорий влияют: На интенсивность; частота сердечных сокращений, вес тела, уровень физической подготовки.

Аверьянов уточнил, что для среднестатистического человека 10 отжиманий с низкой интенсивностью выполнения требует 3 ккал, а для высокой интенсивности нужно 6 ккал.

Уточнения

Отжима́ния — базовое физическое упражнение, выполняемое в планке и представляющее собой опускание-поднятие тела с помощью рук от пола (скамьи, стены). 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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