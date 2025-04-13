Так тренировались индийские борцы и воины: сейчас это упражнение популярно в йоге

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Индийские отжимания, называемые Хинду (иногда встречается название Данд), известны уже многие тысячелетия в странах Востока. Сегодня расскажем об их преимуществах и правильной технике выполнения.

Фото: freepik отжимания

"Некоторые люди считают, что раньше упражнение использовалось йогами как средство улучшения гибкости и координации, другие уверены, что его использовали в качестве тренировки воинов и индийских борцов", — цитирует фитнес-тренера Юрия Аверьянова "Чемпионат".

Как делать?

Для принятия исходного положения сперва необходимо встать в планку: ладони на высоте плечевых суставов, чуть шире плеч, ноги — на ширине плеч, мышцы корпуса — статично напряжены. Плавно на выдохе уводим таз вверх, сохраняя нейтральное положение позвоночника и прямые ноги (словно пытаемся встать в горку или образовать телом уголок). На выдохе совершаем нырок: сгибаем руки, опускаем таз и грудную клетку к полу, то есть возвращаемся в планку (не касаясь телом пола). За счёт разгибания рук вытягиваем макушку вверх. Таз при этом остаётся всё ещё на небольшом расстоянии от пола. На вдохе, не сгибая рук в локтях за счёт подъёма таза и опускания головы, возвращаемся в исходное положение. Тренер отметил, что во время выполнения упражнения работают дельтовидные мышцы плеч, кор, мышцы-разгибатели позвоночника, широчайшая, четырёхглавая мышца бедра и мускулы голени.

Индийские отжимания помогают:

Улучшить гибкость. Заставить работать большое количество стабилизаторов суставов, в первую очередь плечевых для контроля над положением тела и осуществления "нырка". Дополнить тренировку для любителей йоги: позволяет достичь нужных силовых способностей для перехода между асанами.

Уточнения

И́ндия (хинди भारत, англ. India), официальное название — Респу́блика И́ндия (хинди भारत गणराज्य Bhārat Gaṇarājya, англ. Republic of India) — государство в Южной Азии.

