В 50 лет вы будете ощущать себя на 30-ть: лучшие женские упражнения для укрепления мышц тазового дна

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Женщинам очень важно поддерживать здоровье тазового дна. Благодаря этому будут правильно функционировать влагалище и матка. Эти мышцы постепенно ослабевают с возрастом.

Фото: commons.wikimedia.org by NAFFAN9, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Тренировка по барре

Из-за этого могут случаться: снижение контроля за мочеиспусканием или полное недержание, пишет "Чемпионат".

Балет — серьёзная физическая нагрузка, требующая контроля. Практически каждое движение задействует глубокие мышцы корпуса, в том числе и тазовое дно. Например, деми-плие — базовое упражнение в балете.

Для правильной техники важно напрягать именно мышцы тазового дна. Правильная техника батман тандю тоже предполагает задействование тазового дна. Во время его выполнения нужно подтягивать мышцы тазового дна и не расслаблять в течение всего упражнения.

Добавим, что в классической хореографии есть много упражнений на работу с приводящими мышцами бедра. Эти мускулы близки и связаны с мышцами тазового дна.

Уточнения

Диафрагма таза (лат. diaphragma pelvis) занимает заднюю часть промежности и имеет вид треугольника, вершина которого обращена к копчику, а углы направлены к седалищным буграм ветви седалищной кости.

