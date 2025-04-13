В 50 лет вы будете ощущать себя на 30-ть: лучшие женские упражнения для укрепления мышц тазового дна

Женщинам очень важно поддерживать здоровье тазового дна. Благодаря этому будут правильно функционировать влагалище и матка. Эти мышцы постепенно ослабевают с возрастом.
Из-за этого могут случаться: снижение контроля за мочеиспусканием или полное недержание, пишет "Чемпионат".
Балет — серьёзная физическая нагрузка, требующая контроля. Практически каждое движение задействует глубокие мышцы корпуса, в том числе и тазовое дно. Например, деми-плие — базовое упражнение в балете.
Для правильной техники важно напрягать именно мышцы тазового дна. Правильная техника батман тандю тоже предполагает задействование тазового дна. Во время его выполнения нужно подтягивать мышцы тазового дна и не расслаблять в течение всего упражнения.
Добавим, что в классической хореографии есть много упражнений на работу с приводящими мышцами бедра. Эти мускулы близки и связаны с мышцами тазового дна.
Диафрагма таза (лат. diaphragma pelvis) занимает заднюю часть промежности и имеет вид треугольника, вершина которого обращена к копчику, а углы направлены к седалищным буграм ветви седалищной кости.
Некоторые автомобили сотрудники ДПС почти не останавливают. Рассказываем, какие машины считаются «невидимыми» для дорожной полиции — и почему.