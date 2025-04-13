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Напитать мозг и укрепить всё тело за 10 минут: эта экстремальная асана из йоги изменит вашу жизнь

2:37
Спорт

Перевёрнутые асаны в йоге — важная и сложная часть практик. Начинать стоит с простых поз. Например, "позы плуга" или Халасаны. Она помогает улучшить гибкость позвоночника и имеет множество других преимуществ.

Занятие по йоге
Фото: Designed be Freepik by senivpetro is licensed under Public domian
Занятие по йоге

Выполнение этой асаны поможет: улучшить венозный отток; улучшить гибкость позвоночника; снять напряжение с мышц спины; укрепить мышцы кора. Также она обладает успокаивающим действием.

После выхода из позы обычно практикующие чувствуют приятное расслабление, даже лёгкое медитативное состояние. Еще асана влияет на улучшение питания головного мозга. Кровь приливает к голове, больше насыщает её кислородом, питает. Благодаря этому улучшается концентрация, повышается работоспособность. В голове появляются ясность, лёгкость, сообщает "Чемпионат".

Чтобы выполнить асану:

  1. Лягте на спину. Поднимите ноги вверх. Они могут быть как прямыми, так и согнутыми в коленях. Поддерживая таз руками, оторвите его от пола и уведите ноги за голову.
  2. Перенесите основной вес на верхнюю часть спины. Обратите внимание, что шея не должна перегружаться. Вес тела на плечах, но не на шее и голове. Для дополнительного контроля вытяните подбородок вверх, насколько это возможно, освободите шею.
  3. Постарайтесь выпрямить ноги, если это возможно. Ноги могут как касаться пола, так и оставаться на весу.
  4. Если вам нужна поддержка, оставьте руки на пояснице, постарайтесь свезти локти ближе друг к другу.
  5. Если поддержка не нужна, опустите руки на пол за спиной ладонями вниз. Если это получилось легко, можете сделать замок из пальцев рук. Для полноценного эффекта находитесь в асане шесть-восемь дыхательных циклов, примерная длительность каждого вдоха и каждого выдоха — четыре секунды.
  6. Чтобы выйти из асаны, поставьте ладони на поясницу для дополнительной поддержки. Сохраняя ноги максимально прямыми для себя, скруглите позвоночник, буквально раскатывайте себя по полу.
  7. Придерживайте таз руками и аккуратно кладите его на пол, без резких движений. Подтяните колени к грудной клетке. С круглой спиной покатайте себя вперёд-назад и вправо-влево.

Важно! Выполнение Халасаны требует внимательности и постепенной подготовки.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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