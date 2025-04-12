Идеальная фигура и вид сзади даже после 50 лет вам гарантированы! Эта асана из йоги творит чудеса

Это простое упражнение поможет вам снять напряжение в пояснице, спине и шее. Вы будете ощущать лёгкость в движениях и чувствовать себя лучше в течение дня.
Марджариасана или "поза кошки" из йоги стимулирует кровообращение. Благодаря ей ваши внутренние органы будут лучше работать. Также эту асану можно использовать как разминку перед более сложными упражнениями, пишет "Чемпионат".
Как выполнять?
Также можно вставать в эту позу на одной ноге.
Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.