Идеальная фигура и вид сзади даже после 50 лет вам гарантированы! Эта асана из йоги творит чудеса

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Это простое упражнение поможет вам снять напряжение в пояснице, спине и шее. Вы будете ощущать лёгкость в движениях и чувствовать себя лучше в течение дня.

Фото: freepik.com by senivpetro на Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Йога

Марджариасана или "поза кошки" из йоги стимулирует кровообращение. Благодаря ей ваши внутренние органы будут лучше работать. Также эту асану можно использовать как разминку перед более сложными упражнениями, пишет "Чемпионат".

Как выполнять?

Встаньте на четвереньки. Кисти рук расположите под плечами, колени — под тазом. На вдохе прогните спину, тяните грудь вперёд, без залома в поясничном отделе. Макушкой и копчиком тянитесь вверх. Лопатки опустите вниз. На выдохе округлите спину, как бы растягивайте коврик руками в стороны, чтобы почувствовать вытяжение в районе лопаток. Таз подкрутите. Плавно чередуйте эти две фазы связки. Дышите медленно и размеренно.

Также можно вставать в эту позу на одной ноге.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

