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Как йога помогает забыть о боли: 6 поз, которые стоит освоить

2:55
Спорт

Йога — это не просто растяжка и дыхание. Это мощный инструмент для облегчения хронической боли, снижения стресса и улучшения общего самочувствия. Глубокое дыхание улучшает циркуляцию крови, а мягкие движения расслабляют тело и разум.

Поза плуга в йоге
Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Поза плуга в йоге

Вот несколько асан, которые особенно эффективны при регулярной практике:

Халасана (Поза плуга)

Лягте на спину, руки вдоль тела. Поднимите ноги вверх, затем заведите их за голову. Если ноги не касаются пола — просто дышите глубоко в этом положении. Если касаются — вытяните руки за спину и расслабьтесь.

Польза:

Укрепляет позвоночник, плечи и шею, снимает напряжение, массирует внутренние органы.

Осторожно: может напрягать шейный отдел — выполняйте с осторожностью, особенно новички.

Сингх Гаржана Асана (Поза рычащего льва)

Сядьте на колени, ладони между ног, пальцы смотрят внутрь. Сделайте вдох, наклоните голову назад и на выдохе — откройте рот, высуньте язык и произнесите звук "аач". Повторите минимум 10 раз.

Польза:
Облегчает храп, улучшает здоровье горла, снижает тревожность и стресс.

Майюрасана (Поза павлина)

Встаньте на колени, наклонитесь вперёд, локти — под живот. Перенесите вес на руки, поднимите ноги от пола. Начинайте с 3-5 секунд, со временем увеличивайте.

Польза:

Улучшает пищеварение, укрепляет мышцы тела.

Осторожно: не подходит людям с высоким давлением, проблемами сердца.

Матсьясана (Поза рыбы)

Лягте на спину в позе лотоса. Аккуратно прогнитесь назад, макушка касается пола. Глубоко дышите, оставайтесь в позе, пока комфортно.

Польза:

Помогает при астме, бронхите, запорах и нарушениях в репродуктивной системе.

Осторожно: не рекомендуется при заболеваниях сердца, беременности, грыже.

Капалабхати пранаяма

Сядьте с прямой спиной, глаза закрыты. Быстро и резко выдыхайте через нос, втягивая живот. Начинайте с 10 выдохов, постепенно увеличивайте.

Польза:

Очищает дыхательные пути, улучшает концентрацию, способствует снижению веса.

Шавасана (Поза мёртвого тела)

Лягте на спину, руки в стороны, ладони вверх. Дышите свободно. С каждым вдохом мысленно повторяйте "СО", с выдохом — "ХУМ".

Польза:

Глубокое расслабление, нормализация давления, помощь при депрессии и тревожности.

Йогический совет из практики

Ешьте шпинат. Он богат калием и витаминами группы B, поддерживает энергообмен и помогает бороться с хронической усталостью и болью.

Уточнения

Йо́га (санскр. योग, IAST: yoga — связь, единение, сосредоточение, усилие) — совокупность психофизических практик, разработанных в различных направлениях индуизма и буддизма с целью достижения человеком возвышенного духовного и психического состояния.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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