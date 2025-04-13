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Сердце или бицепс: вот когда нужно делать кардио, чтобы мышцы росли, а жир таял

1:39
Спорт

Кардиоупражнения, или аэробика, включают ходьбу, бег, плавание, езду на велосипеде и танцы, повышая частоту сердечных сокращений и улучшая дыхание. Вопрос, когда лучше их выполнять — до или после силовой тренировки, зависит от целей и реакции организма.

Фитнес
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Фитнес

Доктор Фабио Виейра отмечает, что порядок упражнений влияет на их эффективность.

  • Кардио перед тренировкой может улучшить выносливость сердечно-сосудистой системы и разминку, но также может снизить силу и объем повторений, особенно при силовых тренировках. Поэтому, если цель — нарастить мышечную массу, лучше выполнять кардио после силовой тренировки.
  • Кардио после силовой тренировки помогает сохранить энергию и интенсивность, стимулируя мышцы и используя больше жира в качестве источника энергии. Это особенно полезно для тех, кто стремится к рельефности мышц.

Аэробные и силовые тренировки по-разному влияют на мозг. Кардио улучшает нейронную пластичность и выработку нейромедиаторов, а силовые тренировки стимулируют центральную нервную систему. Для достижения наилучших результатов рекомендуется чередовать кардио и силовые тренировки, например, через день или в разное время суток, адаптируя программу под индивидуальные цели.

Главное — быть последовательным и согласовывать тренировки с потребностями. Профессиональный тренер поможет адаптировать программу в соответствии с целями и уровнем подготовки, пишет agazeta.com.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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