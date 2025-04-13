Сердце или бицепс: вот когда нужно делать кардио, чтобы мышцы росли, а жир таял

Кардиоупражнения, или аэробика, включают ходьбу, бег, плавание, езду на велосипеде и танцы, повышая частоту сердечных сокращений и улучшая дыхание. Вопрос, когда лучше их выполнять — до или после силовой тренировки, зависит от целей и реакции организма.
Доктор Фабио Виейра отмечает, что порядок упражнений влияет на их эффективность.
Аэробные и силовые тренировки по-разному влияют на мозг. Кардио улучшает нейронную пластичность и выработку нейромедиаторов, а силовые тренировки стимулируют центральную нервную систему. Для достижения наилучших результатов рекомендуется чередовать кардио и силовые тренировки, например, через день или в разное время суток, адаптируя программу под индивидуальные цели.
Главное — быть последовательным и согласовывать тренировки с потребностями. Профессиональный тренер поможет адаптировать программу в соответствии с целями и уровнем подготовки, пишет agazeta.com.
Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок.
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