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Титов раскритиковал менталитет Спартака: вот так чемпионства не добиться

1:34
Спорт

Бывший капитан "Спартака" Егор Титов высказался о шансах команды на чемпионство после поражения от махачкалинского "Динамо" (1:2) в 24-м туре РПЛ.

Матч Спартак - Зенит
Фото: Вячеслав Погодин Pravda.Ru
Матч Спартак - Зенит

Титов отметил, что у команды должен быть сильный дух победителя. Он также обратил внимание на состав "Спартака" и подчеркнул, что, по его мнению, только Маркиньос и Станкович имеют опыт чемпионства — Станкович становился чемпионом Венгрии. Титов подчеркнул важность менталитета и опыта, а также необходимость играть на максимум в каждом матче, независимо от соперника.

Он также выразил разочарование тем, что некоторые игроки "Спартака" не осознают, что против команды с такой историей, как "Спартак", соперники будут выкладываться на максимум. Титов отметил, что именно из-за таких настроений команда теряет очки и важные матчи, что мешает ей стать чемпионом.

"К сожалению, не все это понимают и думают, что легко обыграют любого дома при своих болельщиках. Мол, мы разберемся. Нет! Вот так вот и теряются очки, так вот проигрываются важные матчи. И вот так вот и не становятся чемпионами, — сказал Титов в интервью "Спорт-Экспрессу".

После поражения "Спартак" с 47 очками остался позади лидера РПЛ "Краснодара", у которого 52 очка. В воскресенье "Краснодар" сыграет с "Зенитом", у которого также 47 очков.

Уточнения

Его́р Ильи́ч Тито́в (род. 29 мая 1976, Москва) — российский футболист, полузащитник, тренер. 

«Спарта́к» — российский футбольный клуб из Москвы.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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