Устали бегать без результата? Вот что работает лучше и быстрее кардио

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2:00
Спорт

Кардио — это хорошо. Оно помогает сбросить вес, полезно для сердца и повышает выносливость. Но если ваша цель — быстрое жиросжигание, укрепление тела и рельеф, то силовые тренировки выигрывают по многим параметрам.

Кроссовки
Фото: unsplash.com by Hunter Johnson hjohnson02, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кроссовки

1. Лучшее телосложение

Силовая нагрузка увеличивает мышечную массу, тогда как кардио — нет. Мышцы делают тело плотным, подтянутым и рельефным. Кардио сжигает и жир, и мышцы. В результате можно похудеть, но остаться дряблым.

2. Быстрый метаболизм

Мышцы ускоряют основной обмен веществ. Даже в состоянии покоя тело с мышцами сжигает больше калорий. Прибавьте к этому "эффект после тренировки": силовые разгоняют метаболизм на 48 часов, тогда как кардио — максимум на 12.

3. Сжигаем жир, а не себя

Кардио помогает терять вес, но вместе с ним уходит и мышечная масса. А значит — замедляется метаболизм. Силовые же помогают терять только жир и, в идеале, ещё и нарастить мышечный рельеф.

4. Баланс гормонов

Силовые тренировки стимулируют тестостерон и гормон роста, а также снижают уровень кортизола и эстрогена, мешающих сбросу веса. Особенно это важно при хроническом стрессе.

5. Здоровье костей и осанки

Укрепляя мышцы, мы автоматически укрепляем кости и суставы, а также улучшаем осанку. Кардио влияет в основном на ноги, а вот верх тела чаще остаётся без внимания.

6. Меньше травм, больше уверенности

После травмы бегать нельзя. А силовую можно адаптировать: при травме ноги — тренировать верх, при травме плеча — низ. Плюс, мышцы и ровная осанка всегда добавляют уверенности в себе.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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