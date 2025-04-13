Почему дыхание через рот меняет внешность и разрушает организм

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Дыхание через рот кажется естественным — особенно при физической нагрузке. Но если это становится повседневной привычкой, последствия могут быть куда серьёзнее, чем просто сухость во рту.

Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Девушка занимается йогой

Особенно опасно ротовое дыхание для детей: оно влияет на развитие лица, может вызывать искривление зубов и деформацию челюсти.

Зачем нам нос

Нос создан не просто для дыхания — он очищает, согревает и увлажняет воздух перед тем, как он попадёт в лёгкие. Рот, напротив, пропускает холодный и сухой воздух, раздражая дыхательные пути и снижая насыщение крови кислородом.

Причины дыхания через рот

Закладывание носа

Обычно вызвано аллергией, инфекцией, полипами или увеличенными миндалинами. Анатомические особенности

Искривлённая перегородка или суженные носовые ходы мешают свободному дыханию. Привычка

Даже после устранения причины человек может продолжать дышать ртом — по инерции.

Чем это опасно

Деформация лица и прикуса - особенно у детей: узкое лицо, выступающие зубы, неправильный прикус.

Проблемы со сном и апноэ - ротовое дыхание связано с нарушением сна и даже ошибочными диагнозами СДВГ.

Плохая осанка - голова уходит вперёд, плечи опускаются.

Зубные проблемы - от кариеса и гингивита до удлинённого ортодонтического лечения.

Хронические симптомы - головные боли, усталость, неприятный запах изо рта, давление, проблемы с ЖКТ.

Что делать

Обратитесь к стоматологу или ЛОРу - особенно если есть увеличенные миндалины.

Расширяющие аппараты могут помочь при узком нёбе.

Миофункциональная терапия помогает переучить мышцы и вернуть правильный паттерн дыхания.

Важно заметить проблему как можно раньше — уже с 5 лет. Ранняя диагностика и лечение могут предотвратить долгосрочные медицинские и социальные последствия.

Уточнения

Стоматоло́гия (от др.-греч. στόμα "рот" + λογος "наука") — раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования, их заболеваний, методов их профилактики и лечения, а также болезней полости рта, челюстей и пограничных областей лица и шеи.

