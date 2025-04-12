Никаких тренажёров: самые рабочие упражнения для настоящей силы в руках

Сильный хват нужен каждому: чтобы открыть банку, не уронить сумку или уверенно пожать руку. А уж если ты занимаешься спортом, это вообще незаменимая вещь. Попробуй подтягивания или подъём ног в висе без сильной хватки — и ты поймёшь, о чём речь.
1. Щипковый - задействует пальцы и большой палец (например, когда поднимаешь диск с пола).
2. Поддерживающий - пальцы + ладонь, используется в подтягиваниях.
3. Сдавливающий - вся сила идёт в сжатие кулака (как при сжатии теннисного мяча).
Не тренируйся, если болят мозоли
Боль в запястье = стоп
Работай над хватом в конце тренировки
Начинай с малого, особенно если ты новичок
Эспандер - удобно, просто, можно использовать где угодно
Вис на перекладине - пассивный и динамический, отличная прокачка всей верхней части тела
Фингертип-отжимания - не для слабонервных, развивают силу пальцев и уменьшают риск травм
Фермерская прогулка - подними что-нибудь тяжёлое и иди. Серьёзно.
Сжатие мяча - теннисный или резиновый, сжимай до отказа
Щипковая сила - удерживай диски пальцами, без помощи ладони
День 1: Эспандер — 3 подхода до отказа
День 2: Мяч — по 90 сек. 3 раза
День 3: Двуручный вис — 3x30 сек
День 1: Сложный эспандер
День 2: Фингертип-отжимания
День 3: Двуручный вис — 3x60 сек
День 1: Вис на одной руке
День 2: Подтягивания с полотенцем
День 3: Щипковый хват с диском — 3x60 сек
Эспа́ндер (от лат. expando - распростираю, растягиваю) — группа спортивных тренажёров, упражнения с которыми основаны на использовании упругой деформации.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.