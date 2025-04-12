Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Итальянское Возрождение в Праге: Гребовка и 5 других парков поразят вас своей красотой
Почему Москвич в СССР был любимцем учёных и инженеров
Бизоны ходят по дорогам, будто это их шоссе — и вы у них в гостях
Попробуйте вместо обычного латте: сливочный напиток с бананом
Возраст без паспорта: определяем, сколько лет вашей кошке
Слои как в лазанье? Забудь! Новый способ ухода переворачивает всё
Стали известны категории граждан, которым выплатят по 80 тысяч рублей в мае
Забудьте про стресс — просто ухаживайте за растениями
Один элемент, который изменит ваш балкон навсегда — и это не кресло

Никаких тренажёров: самые рабочие упражнения для настоящей силы в руках

1:54
Спорт

Сильный хват нужен каждому: чтобы открыть банку, не уронить сумку или уверенно пожать руку. А уж если ты занимаешься спортом, это вообще незаменимая вещь. Попробуй подтягивания или подъём ног в висе без сильной хватки — и ты поймёшь, о чём речь.

Тренировка с эспандером
Фото: flickr.com by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Тренировка с эспандером

Какие бывают хваты

1. Щипковый - задействует пальцы и большой палец (например, когда поднимаешь диск с пола).
2. Поддерживающий - пальцы + ладонь, используется в подтягиваниях.
3. Сдавливающий - вся сила идёт в сжатие кулака (как при сжатии теннисного мяча).

Золотые правила тренировки хвата

  • Не тренируйся, если болят мозоли

  • Боль в запястье = стоп

  • Работай над хватом в конце тренировки

  • Начинай с малого, особенно если ты новичок

Лучшие упражнения для хвата

  • Эспандер - удобно, просто, можно использовать где угодно

  • Вис на перекладине - пассивный и динамический, отличная прокачка всей верхней части тела

  • Фингертип-отжимания - не для слабонервных, развивают силу пальцев и уменьшают риск травм

  • Фермерская прогулка - подними что-нибудь тяжёлое и иди. Серьёзно.

  • Сжатие мяча - теннисный или резиновый, сжимай до отказа

  • Щипковая сила - удерживай диски пальцами, без помощи ладони

Готовая программа

Новичкам

  • День 1: Эспандер — 3 подхода до отказа

  • День 2: Мяч — по 90 сек. 3 раза

  • День 3: Двуручный вис — 3x30 сек

Средний уровень

  • День 1: Сложный эспандер

  • День 2: Фингертип-отжимания

  • День 3: Двуручный вис — 3x60 сек

Продвинутые

  • День 1: Вис на одной руке

  • День 2: Подтягивания с полотенцем

  • День 3: Щипковый хват с диском — 3x60 сек

Уточнения

Эспа́ндер (от лат. expando - распростираю, растягиваю) — группа спортивных тренажёров, упражнения с которыми основаны на использовании упругой деформации.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Сейчас читают
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них
Новости спорта
Почему тренировки для тех, кому за 50 — это миф, и что делать вместо них Аудио 
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Красота и стиль
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной Аудио 
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Авто
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Самолёт Ту-2000: советский проект воздушно-космического бомбардировщика Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
Тело больше нормы? Йога только выиграет от этого
Под венец без предупреждения: дочь Серебрякова удивила всех
ТОП-5 советских салатов, в которых нет логики, но есть любовь
Этот секрет из овсянки сделает ваши помидоры непобедимыми — попробуйте сами
Запреты искажают наследие: Шнуров вступился за нецензурную брань
Вкуснее, чем с яйцом: что добавить на тост с авокадо
Не верите? Чехол для туалетной бумаги может быть ключом к чистоте на подоконнике
Мистический Хазмбург недалеко от Праги: всего один камень у подножия скрывает несметное сокровище — вот о чём молчат гиды
Полироль блестит, плёнка на месте — а ржавчина тихо аплодирует изнутри
Съешь это на ужин — и расчёска перестанет пугать тебя по утрам
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.