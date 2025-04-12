Никаких тренажёров: самые рабочие упражнения для настоящей силы в руках

1:54 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сильный хват нужен каждому: чтобы открыть банку, не уронить сумку или уверенно пожать руку. А уж если ты занимаешься спортом, это вообще незаменимая вещь. Попробуй подтягивания или подъём ног в висе без сильной хватки — и ты поймёшь, о чём речь.

Фото: flickr.com by Official Navy Page from United States of America, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Тренировка с эспандером

Какие бывают хваты

1. Щипковый - задействует пальцы и большой палец (например, когда поднимаешь диск с пола).

2. Поддерживающий - пальцы + ладонь, используется в подтягиваниях.

3. Сдавливающий - вся сила идёт в сжатие кулака (как при сжатии теннисного мяча).

Золотые правила тренировки хвата

Не тренируйся, если болят мозоли

Боль в запястье = стоп

Работай над хватом в конце тренировки

Начинай с малого, особенно если ты новичок

Лучшие упражнения для хвата

Эспандер - удобно, просто, можно использовать где угодно

Вис на перекладине - пассивный и динамический, отличная прокачка всей верхней части тела

Фингертип-отжимания - не для слабонервных, развивают силу пальцев и уменьшают риск травм

Фермерская прогулка - подними что-нибудь тяжёлое и иди. Серьёзно.

Сжатие мяча - теннисный или резиновый, сжимай до отказа

Щипковая сила - удерживай диски пальцами, без помощи ладони

Готовая программа

Новичкам

День 1: Эспандер — 3 подхода до отказа

День 2: Мяч — по 90 сек. 3 раза

День 3: Двуручный вис — 3x30 сек

Средний уровень

День 1: Сложный эспандер

День 2: Фингертип-отжимания

День 3: Двуручный вис — 3x60 сек

Продвинутые

День 1: Вис на одной руке

День 2: Подтягивания с полотенцем

День 3: Щипковый хват с диском — 3x60 сек

Уточнения

Эспа́ндер (от лат. expando - распростираю, растягиваю) — группа спортивных тренажёров, упражнения с которыми основаны на использовании упругой деформации.

