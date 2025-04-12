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Минус час тренировки: как 4 минуты в день делают тело сильным и стройным

1:55
Спорт

Нет времени на спортзал? Устали тратить часы на кардио без видимых результатов? Есть способ прокачать выносливость, сжечь жир и укрепить мышцы всего за 4 минуты в день, 4-5 раз в неделю. И самое главное — без оборудования и не выходя из дома.

Скручивания
Фото: flickr.com by Tyler Read, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Скручивания

Речь о методике Табата - формате высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT), который доказал свою эффективность в исследованиях.

Что такое Табата

Метод прост:

  • 20 секунд максимально интенсивного упражнения

  • 10 секунд отдыха

  • Повторить 8 раз — всего 4 минуты

Эта короткая, но насыщенная сессия эффективнее многих часовых тренировок.

Научное обоснование

В исследовании доктора Табаты сравнили две группы спортсменов:

  • первая тренировалась по часу в день

  • вторая — делала Табата-сессии по 4 минуты

Результаты спустя 6 недель:

  • Первая группа улучшила только аэробную выносливость (+9,5%)

  • Вторая — и аэробную (+14%), и анаэробную (+28%)

Позднее исследования показали:

  • Табата помогает сжигать жир до 3 часов после тренировки

  • Метаболизм ускоряется вдвое

  • Уровень расхода калорий — до 13,5 в минуту

Какие упражнения использовать

Подходят многосуставные движения - те, что задействуют сразу много мышц:

  • Приседания

  • Отжимания

  • Скручивания

  • Бёрпи

  • Прыжки

  • Спринты

Можно выполнять как с весом, так и с собственным телом.

Как начать:

  1. Выберите упражнения - или воспользуйтесь карточками с готовыми вариантами

  2. Разомнитесь - лёгкая растяжка и движение до лёгкого пота

  3. Запустите таймер - например, на сайте

  4. Выполняйте 8 интервалов по 20 секунд с максимальной отдачей

  5. Остывание - походите и сделайте растяжку

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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