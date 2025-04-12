Минус час тренировки: как 4 минуты в день делают тело сильным и стройным

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Нет времени на спортзал? Устали тратить часы на кардио без видимых результатов? Есть способ прокачать выносливость, сжечь жир и укрепить мышцы всего за 4 минуты в день, 4-5 раз в неделю. И самое главное — без оборудования и не выходя из дома.

Фото: flickr.com by Tyler Read, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Скручивания

Речь о методике Табата - формате высокоинтенсивных интервальных тренировок (HIIT), который доказал свою эффективность в исследованиях.

Что такое Табата

Метод прост:

20 секунд максимально интенсивного упражнения

10 секунд отдыха

Повторить 8 раз — всего 4 минуты

Эта короткая, но насыщенная сессия эффективнее многих часовых тренировок.

Научное обоснование

В исследовании доктора Табаты сравнили две группы спортсменов:

первая тренировалась по часу в день

вторая — делала Табата-сессии по 4 минуты

Результаты спустя 6 недель:

Первая группа улучшила только аэробную выносливость (+9,5%)

Вторая — и аэробную (+14%), и анаэробную (+28%)

Позднее исследования показали:

Табата помогает сжигать жир до 3 часов после тренировки

Метаболизм ускоряется вдвое

Уровень расхода калорий — до 13,5 в минуту

Какие упражнения использовать

Подходят многосуставные движения - те, что задействуют сразу много мышц:

Приседания

Отжимания

Скручивания

Бёрпи

Прыжки

Спринты

Можно выполнять как с весом, так и с собственным телом.

Как начать:

Выберите упражнения - или воспользуйтесь карточками с готовыми вариантами Разомнитесь - лёгкая растяжка и движение до лёгкого пота Запустите таймер - например, на сайте Выполняйте 8 интервалов по 20 секунд с максимальной отдачей Остывание - походите и сделайте растяжку

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness - "соответствие, годность, приспособленность", от fit - "соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме") — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

