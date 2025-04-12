Стресс и лишний жир: как сон и простые тренировки помогут вернуть форму

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Миф о "зоне сжигания жира", где интенсивность тренировки должна быть низкой, чтобы сжигать только жир, уже развенчан. Оказалось, что повышение интенсивности тренировки может помочь вам сжигать больше жира и быстрее достигать результатов. Давайте разберемся, как правильно подойти к тренировкам, чтобы сжигать калории максимально эффективно.

Фото: Designed be Freepik by prostooleh is licensed under Public domian Девушка с фитнес ковриком

1. Тренируйтесь с утра

Хотите больше сжигать жира? Попробуйте заниматься в первой половине дня. Исследования показывают, что если тренировка проходит на голодный желудок, ваше тело использует жир как основной источник энергии, поскольку запасы углеводов (гликогена) ограничены. Главное — правильно позавтракать после тренировки, чтобы восполнить силы и восстановить баланс.

2. Не пренебрегайте сном

Недосыпание ведет к повышению уровня стресса и кортизола, что может замедлить рост мышц и затруднить сжигание жира. Поставьте цель спать минимум 7 часов, чтобы восстановиться и поддержать нормальный уровень гормонов.

3. Правило 1:3

Для достижения видимых результатов достаточно тренироваться один час три раза в неделю. Это улучшает метаболизм и способствует удалению жира из организма. При таком подходе также снижается риск сердечных заболеваний.

4. Увеличьте интенсивность

Чтобы нарастить мышечную массу и сжигать жир, тренируйтесь до отказа — это значит, что вы должны довести свои мышцы до предела, выполняя упражнения с максимальной нагрузкой. Это позволяет задействовать все мышечные волокна и стимулирует их рост.

5. Регулярно отдыхайте

Не забывайте о важности восстановления между интенсивными тренировками. Мышцы растут и укрепляются в период отдыха. А также в это время ваше тело начинает использовать жировые запасы для восстановления энергии.

6. Правильные перекусы после тренировки

Не забудьте правильно перекусить в течение двух часов после тренировки. Оптимальная комбинация углеводов и белков поможет восстановить запасы энергии и поддержать рост мышц. Сбалансированный перекус — это ключ к успеху для следующих тренировок.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

