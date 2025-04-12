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Что делать, если либидо исчезло? Тренировки, которые возвращают влечение

3:29
Спорт

Сидячий образ жизни становится настоящим врагом либидо. Из-за малой подвижности тазобедренных суставов и слабых мышц тазового дна нарушается кровообращение, что снижает чувствительность в интимной области. В сочетании с стрессом и неправильным питанием это может привести к нарушению гормонального фона, включая снижение уровня тестостерона — гормона, который напрямую влияет на сексуальное желание.

Бег
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бег

Опрос среди 3000 россиян в возрасте от 18 до 45 лет, проведенный в рамках исследования "Индекс женского здоровья" компанией "Гедеон Рихтер", выявил тревожную картину: несмотря на то, что 76% участников довольны своими сексуальными отношениями, более 70% заявляют о проблемах с репродуктивным здоровьем. Среди причин недовольства сексом — отсутствие влечения (53%), физическая неудовлетворенность (39%) и трудности с оргазмом (45%).

Проблемы молодежи: почему они избегают секса

Как отмечает Ирина Гильдебрандт, директор направления стратегических проектов Аналитического центра НАФИ, основная проблема для многих — отсутствие сексуального влечения. Молодые люди, особенно в возрасте 18-23 лет, которые переживают тревожные расстройства, часто предпочитают виртуальное общение реальным встречам и свиданиям. Тревожное поколение сегодня склонно избегать интимных отношений из-за стресса и внутренних комплексов.

Решение: тренировки для повышения либидо

Для улучшения либидо важно возвращать активность в повседневную жизнь. Тренировки средней и низкой интенсивности помогут стимулировать выработку дофамина, улучшая настроение и снимая стресс. Регулярные физические упражнения могут стать настоящей медитацией, помогая сосредоточиться на своем теле и снять напряжение.

Комплекс упражнений для повышения либидо

Плечевой мост

Лягте на спину, стопы на ширине таза, зажмите мяч между бедер. На выдохе поднимите таз, втяните живот и слегка сожмите мяч коленями. Сделайте 10-15 повторений, контролируя дыхание.

Арки руками в плечевом мосте

В положении плечевого моста вытяните руки вверх, сожмите мяч между бедрами. На выдохе поднять руки вверх, втянуть живот и сжать мяч. Сделайте 10-15 повторений.

V-стабилизация

Сядьте, зажмите мяч между бедер. Отклонитесь назад до угла 90 градусов, на выдохе поднимите руки вверх, сожмите мяч. Повторите 10-15 раз.

Вращение корпуса в полушпагат

Находясь в позиции квадрата, разверните корпус влево, раскрывая грудную клетку, и потянитесь вверх. Повторите 10-15 раз, затем поменяйте сторону.

Поза голубя

Встаньте в планку, сделайте шаг правой ногой вперед, удерживайте вес тела на руках, а левую ногу тяните назад. Задержитесь на 5-6 дыхательных циклов, затем повторите с другой ногой.

Важно помнить: чрезмерные тренировки могут привести к утомлению, поэтому после активных нагрузок лучше выбрать легкое кардио или йогу, чтобы расслабить тело и ум.

Уточнения

Либи́до (лат. lĭbīdo — похоть, желание, страсть, стремление) — одно из основных понятий психоанализа, разработанных Зигмундом Фрейдом для описания разнообразных проявлений сексуальности.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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