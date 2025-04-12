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Забудьте о диетах: 5 утренних привычек, которые сжигают жир без усилий

1:45
Спорт

Многие стремятся к здоровому и стройному телу, но важно помнить, что путь к этому начинается с простых и регулярных привычек. Узнайте, как 5 утренних действий могут не только помочь вам сбросить лишний вес, но и улучшить настроение на целый день.

Девушка спит
Фото: Designed by Freepik by diana-grytsku is licensed under Public domian
Девушка спит

1. Высыпайтесь

Качественный сон — основа не только хорошего самочувствия, но и стройной фигуры. Недосып активирует гормоны, которые стимулируют аппетит, что приводит к перееданию. Стремитесь к 7 часам сна для нормализации обмена веществ.

2. Соблюдайте питьевой режим

Вода — ключ к активному метаболизму и поддержанию всех функций организма. Начинайте утро с 1-2 стаканов воды, чтобы запустить обмен веществ. Добавьте лимон или яблочный уксус, чтобы усилить эффект.

3. Занимайтесь физической активностью натощак

Кардио или йога натощак — это эффективный способ сжигать жир, потому что организм использует накопленные за ночь жировые запасы. 20-30 минут утренней активности могут стать ключом к снижению веса.

4. Включите белки в завтрак

Белковая пища помогает дольше оставаться сытым и активирует процесс сжигания калорий. Завтрак с яйцами, куриными сосисками или смузи с греческим йогуртом — отличный способ начать день.

5. Исключите лишний сахар

Сахар — это лишние калории. Замените сладкие кофе и напитки безлактозными или обезжиренными вариантами на растительном молоке. Чай лучше выбрать зеленый, а кофе — без сахара или с миндальным молоком.

Уточнения

Дие́та (греч. δίαιτα — образ жизни, режим питания) или рацион (от лат. ratio, rationis — расчёт, мера) — совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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