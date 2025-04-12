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Как 10 минут прогулки после еды могут изменить вашу жизнь — и ваш организм

1:59
Спорт

Многие слышали, что после еды лучше избегать физической активности, но что если это не так? Современные исследования показывают, что прогулка после еды может существенно улучшить ваше здоровье. Узнайте, как 10-30 минут ходьбы после еды помогут вам контролировать уровень сахара в крови, улучшить пищеварение и даже снизить стресс.

Девушка
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Девушка

1. Контроль сахара в крови

Прогулка после еды активирует мышцы, что помогает снижать уровень глюкозы в крови. Это особенно важно для людей с диабетом 2 типа.

2. Поддержка пищеварения

Ходьба ускоряет перистальтику кишечника, что помогает пище быстрее двигаться по желудочно-кишечному тракту. Это снижает риск запоров и вздутия.

3. Повышение энергии

После еды часто наступает сонливость, но прогулка стимулирует кровообращение, увеличивая уровень энергии и улучшая настроение.

4. Защита сердца

Прогулки снижают уровень холестерина и артериальное давление, что помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

5. Контроль веса

Прогулка в 15 минут помогает сжигать калории и регулирует аппетит, что способствует снижению веса и предотвращает переедание.

6. Снижение стресса

Прогулки стимулируют выработку эндорфинов — гормонов счастья, которые помогают снизить уровень стресса и улучшить эмоциональное состояние.

Как долго гулять после еды

Специалисты рекомендуют начинать с 10 минут и постепенно увеличивать время до 30 минут. Главное — избегать чрезмерной активности и выбирать умеренный темп.

Важные рекомендации

Прогулки полезны для большинства, но при наличии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни или головокружений после еды следует ограничить активность.

Уточнения

Органи́зм (позднелат. organismus от позднелат. organizo «сообщаю стройный вид», от др.-греч. ὄργανον — «орудие») — живое тело, обладающее совокупностью свойств, отличающих его от неживой материи, в том числе обменом веществ, самоподдерживанием своего строения и организации, способностью воспроизводить их при размножении, сохраняя наследственные признаки.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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