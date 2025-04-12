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Перешли черту: фанаты довели до тревоги японскую чемпионку по бадминтону

2:13
Спорт

27-летняя японская спортсменка Тихару Шида, прозванная в китайских соцсетях "богиней бадминтона", опубликовала открытое обращение к своим китайским поклонникам. В нём она попросила прекратить сталкинг и вторжение в личную жизнь, которые, по её словам, продолжаются уже полтора года и вызывают страх и дискомфорт.

Волан
Фото: wikimedia.org by Syed Ahmad Fathi, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Волан

Шида выступает на чемпионате Азии по бадминтону в Нинбо, на востоке Китая. В Instagram она написала:

"Мы сталкиваемся со слежкой каждый раз, когда приезжаем на соревнования в Китае. Это продолжается уже год и шесть месяцев. Нам становится всё более неуютно и страшно".

Она поблагодарила фанатов за поддержку, но подчеркнула: 

"Надеюсь, вы будете следить за нами на корте, а не в личной жизни".

Комитет осудил поведение фанатов

После публикации Сиды с заявлением выступил Олимпийский комитет Китая, осудив так называемую "фанатскую одержимость". В комитете отметили, что такая форма "любви к кумиру" нарушает спортивную этику, общественный порядок и может мешать соревнованиям.

Ранее Шида уже сообщала о домогательствах — в 2023 году на China Masters в Шэньчжэне она рассказала, что её преследовали и даже касались без согласия.

Не единичный случай

Проблема стала системной. В декабре 2024 года китайский теннисист Фань Чжэньдун публично просил фанатов не преследовать его, после того как поклонница проникла в его гостиничный номер с украденной картой. Олимпийская чемпионка по дайвингу Цюань Хунчань подверглась травле после того, как не заняла первое место.

Усиление контроля в Китае

На фоне участившихся случаев интернет-харассмента власти Китая начали зачистку фанатских аккаунтов: по данным Cyberspace Administration, удалены более 1,6 млн постов и заблокировано почти 4000 аккаунтов, распространявших токсичное поведение, доксинг или торговлю персональными данными знаменитостей.

Уточнения

Ста́лкинг (от англ. stalking - преследование) — нежелательное навязчивое внимание к одному человеку со стороны другого человека или группы людей.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
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