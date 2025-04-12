Ешь и защищайся: еда, которая снижает риск онкологии

Питание играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний. Некоторые продукты содержат вещества, которые помогают организму справляться с воспалениями, защищают клетки от мутаций и укрепляют иммунитет. Врачи выделяют четыре особенно полезных продукта, которые стоит включить в ежедневный рацион.
Чеснок известен своими антибактериальными и противовирусными свойствами, но его ценность в профилактике рака тоже подтверждена. Он содержит аллицин, который помогает нейтрализовать канцерогены и способствует удалению токсинов из организма. Особенно эффективен против рака желудка, кишечника и пищевода.
Помидоры богаты ликопином - мощным антиоксидантом, который защищает клетки от повреждений. Исследования связывают регулярное потребление томатов с меньшим риском рака простаты, лёгких и желудка. Варёные или тушёные помидоры даже полезнее, чем сырые — ликопин усваивается лучше в тепле.
Брокколи, цветная и брюссельская капуста, редька и репа содержат глюкозинолаты - вещества, активирующие защитные ферменты в печени и замедляющие рост опухолевых клеток. Особенно важны при профилактике рака груди и кишечника.
Богат катехинами - антиоксидантами, которые тормозят рост опухолей и поддерживают иммунную систему. Регулярное употребление зелёного чая связывают с уменьшением риска рака кожи, молочной железы и простаты. Главное — не пить его слишком горячим, чтобы не повредить слизистую.
А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.