Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом

Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился на YouTube-канале ДоброFon жёстким методом похудения, к которому прибегал в разгар своей спортивной карьеры.
Вес мешал идеально кататься, а ставки были высоки. Помогала держать себя в форме не кто иная, как легендарная Татьяна Тарасова.
"Татьяна Анатольевна варила кашу на воде, одно яблоко или банан в день и чашечка кофе. Всё. Больше ничего. Помогло ли это? Да. Тысяча процентов. Был худым и красивым", — вспоминает Ягудин.
Такая аскетичная диета — настоящий марафон силы воли. Сегодня подобный рацион скорее вызвал бы тревогу у нутриционистов, но тогда это был способ быстро прийти в форму перед важными стартами.
Напомним, что за полгода до своей победы на Олимпиаде-2002 в Солт-Лейк-Сити Ягудин даже подумывал о завершении карьеры, но именно Тарасова убедила его остаться — и не зря.
Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.
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