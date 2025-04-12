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Эти тренировки провоцируют варикоз: что делать, чтобы не было проблем с венами

2:22
Спорт

Сегодня варикозную болезнь легко найти у мужчин или девушек 25-30 лет. Врач-хирург Армен Авакян с уверенностью говорит, что в последние годы эта патология "омолодилась". Он перечислил факторы, которые провоцируют варикоз.

Женские ноги с варикозом
Фото: flickr.com by Stiller Beobachter from Ansbach, Germany, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женские ноги с варикозом

Во-первых, болезнь часто можно встретить у офисных работников, которые каждый день проводят за ноутбуком, сидя на одном месте. При отсутствии движения отток венозной крови замедляется, поскольку мышцы не сокращаются и не воздействуют на сосуды. Так может развиться варикоз.

Во-вторых, работа на ногах тоже провоцирует это заболевание. От него часто страдают парикмахеры, стилисты, врачи, учителя, курьеры. Чем больше времени проводить в вертикальном положении, тем тяжелее будет венозной системе.

Также спровоцировать варикоз могут продолжительные поездки, например долгие перелеты или путешествие на автомобиле. Венозная система при таких условиях работе затруднительно.

Силовые тренировки. При подъёме тяжестей создаётся сильное внутрибрюшное давление. Это негативно влияет на состоянии венозных сосудов.

Еще на развитие варикоза влияет неудобная обувь. При ходьбе на каблуках мышцы ног постоянно перенапряжены, из-за чего мышечно-венозная помпа неправильно работает, пишет "Чемпионат".

Беременные женщины тоже попадают в группу риска заболеваний вен. Дело в том, что растущая матка давит на вены малого таза, это затрудняет кровоток.

Чтобы избежать варикозного заболевания:

  • Следите за своим образом жизни.
  • Больше ходите пешком.
  • Разминайтесь в течение дня даже если у вас сидячая работа в офисе.
  • Носите удобную обувь с широким передним отделом, каблуком высотой не более 2-4 см и формоустойчивым задником.
  • Выбирайте ортопедическую обувь. Она отлично помогает заботиться о здоровье ног.

А вот занятия спортом всегда должны быть умеренными. Интенсивные тренировки, например, силовые, наоборот, вредны. Их стоит избегать тем, кто страдает варикозом.

Уточнения

Варико́зное расширение вен варико́з — часто встречающийся патологический процесс, поражение вен (сосудов, несущих кровь к сердцу), для которого характерно увеличение диаметра просвета, истончение венозной стенки и образование «узлов» — аневризмоподобных локальных расширений.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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