15 минут для идеальной формы ягодиц. Откройте для себя секреты стройности
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Накаченная верхняя часть ягодиц придаёт фигуре округлую форму, о которой мечтают почти все женщины. Как же добиться такой формы, расскажем ниже.
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Фитнес тренировка дома
Форма ягодичных мышц часто зависит от генетики и правильно составленной тренировочной программы. Эти пять упражнений помогут накачать верхнюю часть ягодиц в домашних условиях.
Ягодичный мостик с эспандером
- Закрепите фитнес-резинку на бёдрах чуть выше колена. Лягте на спину, согните колени, ступнями упритесь в пол на ширине плеч.
- Руки вытяните вдоль туловища. На выдохе поднимите таз вверх, сжимая ягодицы. В верхней точке задержитесь на две секунды.
- Держите корпус напряжённым, не прогибайте поясницу. Для дополнительной сложности используйте более жёсткую резинку или выполняйте мостик на одной ноге.
Отведение ноги на четвереньках
- Встаньте на четвереньки с опорой на предплечья. Локти находятся под плечами.
- Отводите прямую ногу назад и вверх до напряжения в верхней части ягодиц.
- Не раскачивайте корпус и медленно возвращайте ногу в исходное положение. Добавьте резинку выше колен или утяжелители на лодыжки для увеличения нагрузки, сообщает "Чемпионат".
Боковые выпады
- Встаньте прямо, расправьте плечи, руки сомкните в замок перед собой. Сделайте широкий шаг в сторону, согните колено, перенеся вес на рабочую ногу. Вторую ногу держите прямой.
- Отведите таз назад, опускаясь в положение приседа.
- Вернитесь в исходное положение. Спина прямая на протяжении всего упражнения.
- Повторите на другую сторону.
- Для увеличения нагрузки возьмите гантели в руки.
Пожарный гидрант
- Встаньте на четвереньки с опорой на предплечья.
- Поднимите согнутую ногу в сторону и вверх, колено направлено в потолок. Не разворачивайте таз.
- Задержитесь на несколько секунд в этом положении и вернитесь в исходное. Можете добавить резинку или задержитесь в верхней точке на пять секунд.
Подъём ноги лёжа на боку
- Лягте на бок с опорой на предплечье, локоть расположите под плечом. Нижнюю ногу согните. Верхнюю ногу поднимайте, сохраняя её прямой.
- Работайте мышцами ягодиц, а не поясницы. Не заваливайте корпус вперёд или назад.
- Для дополнительной нагрузки можно использовать утяжелители на лодыжках или фитнес-резинку на бёдрах.
Кстати, для упражнений нужен медленный темп без рывков, чтобы исключить инерцию и повысить эффективность.
Уточнения
Я́годи́цы — мягкие ткани задней и латеральных поверхностей таза, представленные ягодичными мышцами, подкожной клетчаткой и кожей.
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Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру