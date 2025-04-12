Рекорд Овечкина побудил русских детей заниматься хоккеем: вот преимущества этого вида спорта

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Россияне массово стали интересоваться хоккеем после того как наш хоккеист Александр Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки. Почему так происходит, рассказал Дмитрий Карпенко, кандидат медицинских наук. Он перечислил положительные эффекты от занятий хоккеем.

Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Александр Овечкин

Тренировки помогут укрепить сердечно-сосудистую систему, улучшат обмен веществ и повысят общую выносливость организма.

Эксперт считает, что хоккей поможет снизить уровня стресса, нормализовать вес и улучшить эмоциональное состояние у взрослых. Бег на коньках и резкие ускорения, тренируют лёгкие, увеличивая их жизненную ёмкость, пишет "Чемпионат".

Прежде чем пойти заниматься этим видом спорта, нужно пройти медобследование.

Российский хоккеист Александр Овечкин из "Вашингтон кэпиталз" 6 апреля забросил свою 895-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщает "Чемпионат".

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

