Можно ли похудеть на БАДах: эти добавки реально помогают справиться с тягой к пище

2:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

В интернете появилось много различной рекламы пищевых добавок, которые помогают худеть, толстеть, избавиться от морщин, добиться упругой кожи и прочего. Некоторые люди скупают кучу баночек, думая, что станут лучшей версией себя только на добавках. А кто-то вообще не верит в свойства этих таблеточек. Диетолог, эндокринолог Елена Сюракшина рассказала Pravda. Ru, можно ли повлиять на лишний вес благодаря таким БАДам.

Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Витамины

"Я БАДы даже использую в своей практике, потому что есть такой препарат, например, инозитол. Он содержится в растительной пище и очень хорошо восстанавливает поджелудочную железу. Также нормализует уровень глюкозы в организме", — отметила врач.

Она добавила, что он помогает улучшить углеводный обмен.

"Бромелайн я люблю тоже. В ананас входит бромелайн. Он очень хорошо снимает отечность. Пищевая добавка, которая входит в ананас, очень полезная. Она расщепляет пищу, помогает поджелудочной железе и снимает отечность", — добавила диетолог.

Сюракшина отметила, что популярный L-карнитин тоже помогает с углеводным обменом, нормализует уровень холестерина.

"Понятное дело, что это далеко не панацея. Нужно, конечно, разобраться, какой именно холестерин повышен. Но, тем не менее, он нормализует углеводный обмен", — добавила врач.

Она считает, что есть смысл пить БАДы, если у человека есть какая-то проблема. А просто так этого делать не стоит.

Важно! Перед применением БАДов нужно заранее проконсультироваться с врачом. Пить их стоит по назначению доктора.

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев добавил, что с целью снижения тяги к сладкому обычно используются нутрицевтики с хромом пиколинатом и комплексные препараты под названием глюкозоптимайзеры.

"Их механизм действия до конца не понятен, но довольно часто они помогают людям с такими жалобами", — заключил Калинчев.

Уточнения

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.



