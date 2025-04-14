Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пробка — не оркестр, а клаксон — не дирижёр: почему не стоит сигналить в заторе
Самый человечный ИИ: что показал трёхсторонний тест Тьюринга и почему это пугает
Макароны с сыром никогда не будут прежними: вот какой секретный ингредиент добавит им пикантности
Актёр Морган Фримен объяснил, почему всегда носит в ушах золотые серьги
Нефтяной кризис: как снижение цен повлияет на кошельки россиян
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Хотите выглядеть утончённо? Эти прически подчёркивают женственность, как ничто другое
Отдых в России станет другим: почему 18 миллионов уже рванули по стране этой зимой?
Почему обрезка фикуса важна: преимущества для вашего растения

Можно ли похудеть на БАДах: эти добавки реально помогают справиться с тягой к пище

2:09
Спорт

В интернете появилось много различной рекламы пищевых добавок, которые помогают худеть, толстеть, избавиться от морщин, добиться упругой кожи и прочего. Некоторые люди скупают кучу баночек, думая, что станут лучшей версией себя только на добавках. А кто-то вообще не верит в свойства этих таблеточек. Диетолог, эндокринолог Елена Сюракшина рассказала Pravda. Ru, можно ли повлиять на лишний вес благодаря таким БАДам.

Витамины
Фото: commons.wikimedia.org by ElsBrinkerink, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Витамины

"Я БАДы даже использую в своей практике, потому что есть такой препарат, например, инозитол. Он содержится в растительной пище и очень хорошо восстанавливает поджелудочную железу. Также нормализует уровень глюкозы в организме", — отметила врач.

Она добавила, что он помогает улучшить углеводный обмен.

"Бромелайн я люблю тоже. В ананас входит бромелайн. Он очень хорошо снимает отечность. Пищевая добавка, которая входит в ананас, очень полезная. Она расщепляет пищу, помогает поджелудочной железе и снимает отечность", — добавила диетолог.

Сюракшина отметила, что популярный L-карнитин тоже помогает с углеводным обменом, нормализует уровень холестерина.

"Понятное дело, что это далеко не панацея. Нужно, конечно, разобраться, какой именно холестерин повышен. Но, тем не менее, он нормализует углеводный обмен", — добавила врач.

Она считает, что есть смысл пить БАДы, если у человека есть какая-то проблема. А просто так этого делать не стоит.

Важно! Перед применением БАДов нужно заранее проконсультироваться с врачом. Пить их стоит по назначению доктора.

Врач-эндокринолог Алексей Калинчев добавил, что с целью снижения тяги к сладкому обычно используются нутрицевтики с хромом пиколинатом и комплексные препараты под названием глюкозоптимайзеры.

"Их механизм действия до конца не понятен, но довольно часто они помогают людям с такими жалобами", — заключил Калинчев.

Уточнения

Биологи́чески акти́вные доба́вки (БАД) к пи́ще — биологически активные вещества и их композиции, предназначенные для непосредственного приёма с пищей или введения в состав пищевых продуктов.
 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Российский шоу-бизнес
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры Аудио 
Царские щи: суп, ради которого к вам пойдут даже соседи
Еда и рецепты
Царские щи: суп, ради которого к вам пойдут даже соседи Аудио 
Один недооценённый трюк, который спасёт ваши нервы в аэропорту
Туризм
Один недооценённый трюк, который спасёт ваши нервы в аэропорту Аудио 
Популярное
Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры

Певец Шаман удивил признанием об отсутствии собственной недвижимости. Из-за плотных гастролей артист живет в отелях и временном жилье, считая своим домом всю Россию.

Зарабатывает миллионы, а живёт в отелях: Шаман признался, почему до сих пор без квартиры
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Вытяни щуп при работающем моторе — то, что ты увидишь, скажет больше, чем диагностика
Каша на воде и 1 фрукт: Алексей Ягудин рассказал о диете, которая сделала его чемпионом
Садальский рассказал, какой подарок Андрей Малахов сделал родному городу Апатиты
Кухня СССР. Оливье без колбасы — миф или трагедия? Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Древний секрет океана: в миг, привычная нам вода может превратиться в нечто другое
Ездят, не ломаются, стоят разумно: эти машины не подводят даже после 200 тысяч км
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети
Почему американская фура — это квартира на колёсах, а европейская — спальник для йети
Последние материалы
Самый человечный ИИ: что показал трёхсторонний тест Тьюринга и почему это пугает
Макароны с сыром никогда не будут прежними: вот какой секретный ингредиент добавит им пикантности
Можно ли похудеть на БАДах: эти добавки реально помогают справиться с тягой к пище
Актёр Морган Фримен объяснил, почему всегда носит в ушах золотые серьги
Нефтяной кризис: как снижение цен повлияет на кошельки россиян
Тонкости, о которых забывают при устройстве бетонных дорожек — проблемы начинаются весной
Хотите выглядеть утончённо? Эти прически подчёркивают женственность, как ничто другое
Отдых в России станет другим: почему 18 миллионов уже рванули по стране этой зимой?
Почему обрезка фикуса важна: преимущества для вашего растения
Легкий ужин за 15 минут: креветки из аэрогриля с ароматом лимона и укропа — готовьте на бегу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.