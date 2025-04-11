Как Мбаппе наказал бывший клуб: арестовано 55 млн евро со счетов ПСЖ

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Французский нападающий Килиан Мбаппе в качестве меры предосторожности добился ареста парижским судом банковских счетов ПСЖ на сумму 55,4 млн евро — невыплаченной заработной платы и бонусов, которые он требует от клуба.

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ мбаппе

Нападающий мадридского "Реала" готовится обратиться в промышленный трибунал, чтобы заставить парижский клуб выплатить ему подписной бонус (36,6 млн евро), зарплату (5 750 000 евро в месяц, что соответствует месяцам апрель, май и июнь 2024 года) и этические бонусы (500 000 евро в месяц за тот же период), что в общей сложности составляет 55,4 млн евро.

Лагерь Мбаппе также обращается к FFF с просьбой "проинформировать УЕФА о наличии неоплаченного счета от ПСЖ, который лишит ПСЖ лицензии УЕФА на участие в Лиге чемпионов 2025–2026 годов".

Заседание в Парижском суде назначено на 26 мая.

Уточнения

Килиа́н Мбаппе́ Лотте́н (фр. Kylian Mbappé Lottin; французское произношение: ​ [kiljan (ɛ)mbape lɔtɛ̃]; род. 20 декабря 1998[…], Париж) — французский футболист, нападающий клуба «Реал Мадрид» и капитан сборной Франции.

