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Рой Кин заявил, что матч Арсенал — Реал Мадрид завершен после выступления в ЛЧ

0:48
Спорт

Футбольному клубу "Арсенал" не стоит бояться, что "Реал Мадрид" вернется в Лигу чемпионов, так как Рой Кин объявил четвертьфинал "завершенным".

ФК "Арсенал"
Фото: commons.wikimedia.org/ by Little Savage, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
ФК "Арсенал"

"Канониры" удерживают впечатляющее преимущество 3:0 в первом матче после потрясающего вечера на стадионе "Эмирейтс".

В нем Деклан Райс забил два штрафных, а Микель Мерино оформил третий гол. Мадрид никогда не отыгрывался после проигрыша в три гола в матчах Лиги чемпионов и, по данным Opta, имеет всего четыре процента шансов выйти в полуфинал. Однако испанские гиганты все равно будут внушать страх большинству.

Дело в том, что ранее они показали впечатляющие камбэки в соревновании на пути к рекордным 15 победам в трофеях.

Уточнения

«Арсена́л» (официальное полное название — Футбольный клуб «Арсенал», англ. Arsenal Football Club, английское произношение: [ˈɑsənəl 'futbɔ:l klʌb]) — английский профессиональный футбольный клуб из Северного Лондона (боро Ислингтон), выступающий в Премьер-лиге.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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