Гольфист Хосе Луис Баллестер помочился в ручей на поле перед толпой

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Природа позвала Хосе Луиса Бальестера во время турнира по гольфу Masters 2025 года — и он ответил. В первый день своего первого выступления на Masters 21-летний Баллестер, игравший вместе с первой ракеткой мира Скотти Шеффлером, запомнился тем, что справил нужду в ручье на 13-й лунке гольф-клуба Augusta National.

Фото: commons.wikimedia.org by User:Powerplaygolf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гольф

"Я подумал, мне очень нужно в туалет", — вспоминал Баллестер журналистам после матча.

Он добавил, что совсем забыл, что у там есть туалеты слева. Именно тогда, когда у Джастина Томаса возникли проблемы во время матча, Баллестер подумал, что у него есть возможность воспользоваться туалетом.

В итоге его увидела толпа болельщиков. Но Баллестер не собирается терять сон из-за своей ошибки.

Когда его спросили, "беспокоится" ли он, что будет какая-то "обратная реакция" на мочеиспускание на траве, он сказал: "Мне не стыдно. Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы сделал".

Уточнения

Гольф (англ. golf) — вид спорта, в котором отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, с целью пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов.

