Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Правда оказалась сильнее: гендиректор Pravda.Ru назвал указ Зеленского против СМИ пустышкой
Почему пчелиная матка живёт в 10 раз дольше обычных пчёл
Свежие бананы без холодильника? Только если вы знаете этот приём
Какая советская машина была самой надёжной?
Переоснащение ВПК вместо остановки! Как американцы адаптируются к китайскому давлению
Вы по-прежнему моете голову раз в неделю? Это может стоить вам волос
Как Мбаппе наказал бывший клуб: арестовано 55 млн евро со счетов ПСЖ
Тысячи цветов весной или рождественское волшебство: вот когда лучше всего ехать в Амьен за впечатлениями
Поведенческие проблемы у собак: не аномалия, а новая норма

Гольфист Хосе Луис Баллестер помочился в ручей на поле перед толпой

1:03
Спорт

Природа позвала Хосе Луиса Бальестера во время турнира по гольфу Masters 2025 года — и он ответил. В первый день своего первого выступления на Masters 21-летний Баллестер, игравший вместе с первой ракеткой мира Скотти Шеффлером, запомнился тем, что справил нужду в ручье на 13-й лунке гольф-клуба Augusta National.

Гольф
Фото: commons.wikimedia.org by User:Powerplaygolf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Гольф

"Я подумал, мне очень нужно в туалет", — вспоминал Баллестер журналистам после матча.

Он добавил, что совсем забыл, что у там есть туалеты слева. Именно тогда, когда у Джастина Томаса возникли проблемы во время матча, Баллестер подумал, что у него есть возможность воспользоваться туалетом.

В итоге его увидела толпа болельщиков. Но Баллестер не собирается терять сон из-за своей ошибки.

Когда его спросили, "беспокоится" ли он, что будет какая-то "обратная реакция" на мочеиспускание на траве, он сказал: "Мне не стыдно. Если бы мне пришлось сделать это снова, я бы сделал".

Уточнения

Гольф (англ. golf) — вид спорта, в котором отдельные участники или команды соревнуются, загоняя маленький мячик в специальные лунки ударами клюшек, с целью пройти отведённую дистанцию за минимальное число ударов.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Барановская попросила у главы Роскосмоса разрешить ей космический полёт
Шоу-бизнес
Барановская попросила у главы Роскосмоса разрешить ей космический полёт Аудио 
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Наука и техника
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация Аудио 
Коробка передач мстит за одну привычку — проверь, не делаешь ли ты это
Авто
Коробка передач мстит за одну привычку — проверь, не делаешь ли ты это Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Последние материалы
Тысячи цветов весной или рождественское волшебство: вот когда лучше всего ехать в Амьен за впечатлениями
Поведенческие проблемы у собак: не аномалия, а новая норма
Тайна Галактического сердца: учёные обнаружили нитевидные структуры, меняющие представление о космосе
Как создать идеальную спальню, даже если у тебя только серые стены и тумбочка с Авито
Чайный контроль: 6 напитков, которые держат аппетит под контролем
Уроки Чёрного понедельника забыты? Экономист Дэвид Розенберг напомнил
Электромобили — не выход? Почему Япония идёт другим путём
Советская железная дорога. Как ели в поезде Москва-Сочи
Звезда сериала Ивановы-Ивановы признался, что хотел бы вернуться в Россию
Гольфист Хосе Луис Баллестер помочился в ручей на поле перед толпой
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.