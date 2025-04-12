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Маловероятно: Буцаев вынес вердикт о будущем Овечкина после рекорда — одна важная деталь всё меняет

1:22
Спорт

Вячеслав Буцаев, олимпийский чемпион Альбервиля-92 и бывший главный тренер клубов Континентальной хоккейной лиги, включая ЦСКА, "Сочи", "Нефтехимик", "Витязь" и "Барыс", поделился своим мнением о мотивации и дальнейших целях Александра Овечкина, который побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки.

Овечкин
Фото: commons.wikimedia.org by Keith Allison from Hanover, MD, USA, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Овечкин

Буцаев отметил, что Овечкин вписал своё имя в историю и стал величайшим игроком.

Его главной мотивацией сейчас является победа с командой в Кубке Стэнли, а также преодоление рубежа в 900 голов в текущем сезоне. Однако, по мнению Буцаева, вероятность его возвращения в команду в следующем сезоне маловероятна, так как у него остаётся один год по действующему соглашению с "Вашингтоном", пишет Газета.Ru.

"Клуб или Александр вряд ли пойдут на такой шаг, все-таки у него еще есть мотивирующая составляющая догнать великого Уэйна в еще одном рекорде", — добавил Буцаев.

Александр Овечкин забросил 895 шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги и имеет шанс стать первым хоккеистом, преодолевшим отметку в 900 заброшенных шайб. Его контракт с "Вашингтон Кэпиталз" действует ещё в следующем сезоне.

Уточнения

Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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