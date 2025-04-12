Пенный камбэк на стадионы: Сёмин раскрыл главный аргумент, почему пиво должно вернуться

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Министр спорта РФ Михаил Дегтярев ранее предложил вернуть продажу пива на российских футбольных стадионах, и трехкратный чемпион России Юрий Семин поддержал эту инициативу.

Фото: bloomberg by Saudi Press Agency стадион

Семин считает, что запрет на пиво был необоснованным, так как оно разрешено на стадионах по всему миру. Он также отметил, что продажа пива является важным источником дохода для футбольных клубов.

"Я уже давно не видел, чтобы фанаты буйствовали из-за пива — и раньше, и сейчас где-то на других стадионах. Условно, на играх мадридского "Реала" пиво есть — а чем наши фанаты хуже? Чем они более буйные? Я здесь не вижу никаких проблем", — сказал Семин.

По мнению Семина, современные технологии, такие как камеры и система Fan ID, эффективно контролируют поведение болельщиков, поэтому возобновление продажи пива не приведет к проблемам, пишет Газета.Ru.

Ранее Дегтярев заявил, что отмена запрета на распитие слабоалкогольных напитков на стадионах откладывается из-за межведомственных разногласий.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах был введен в 2005 году, а реклама таких напитков на стадионах запрещена с 2004 года. Несмотря на неоднократные попытки отменить этот запрет, включая инициативы Минэкономразвития в 2014 году и Минпромторга в 2016 году, он до сих пор остается в силе.

Однако для крупных международных турниров, спонсируемых пивоваренными компаниями, делают исключения: пиво продавали в фан-зонах чемпионата мира по хоккею 2016 года, Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира по футболу 2018 года.

Уточнения

Пи́во — слабоалкогольный напиток, получаемый спиртовым брожением солодового сусла (чаще всего на основе ячменя) с помощью пивных дрожжей, обычно с добавлением хмеля.



Ю́рий Па́влович Сёмин (род. 11 мая 1947, Чкалов) — советский футболист, советский и российский тренер.

