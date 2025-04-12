Гантели могут больше: нестандартные упражнения для мощного прогресса

Редактор по фитнесу Men's Health UK Эндрю Трейси раскрыл пять малоизвестных, но убийственно эффективных упражнений с гантелями, которые заставят ваши мышцы гореть по-новому.
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Гантели
Дьявольский жим
Как выполнять
Старт в планке с гантелями — бёрпи с подъёмом снарядов над головой.
Почему работает
Комбинация кардио и силовой нагрузки прокачивает всё тело за одно движение.
Тяга ренегат
Как выполнять
Планка на гантелях — попеременное подтягивание к поясу.
Фишка
Жёсткая стабилизация корпуса + мощная нагрузка на спину.
"Это упражнение выжмет из вас пот, как из лимона", — отмечает Трейси.
Велосипедные приседания с кубком
Как выполнять
Пятки на возвышении — присед с гантелью у груди — взрывной подъём без полного выпрямления.
Эффект
Бешеная нагрузка на квадрицепсы без перегруза коленей.
Становая тяга с гантелями
Ключевой момент:
"Отталкивайте пол ногами", сжимая ягодицы в верхней точке.
Плюсы
Идеально для новичков — учит правильной механике без риска перегрузить спину.
Сгибание crush на бицепс
Техника
Ладони внутрь — подъём гантели с акцентом на пиковое сокращение.
Результат
Максимальное вовлечение обеих головок бицепса.
Почему это работает
Эти упражнения
Экономят время — работают сразу несколько групп мышц.
Улучшают координацию и баланс.
Подходят для дома и зала.
Совет от Трейси:
"Добавьте 2-3 этих движения в следующую тренировку — и ваши мышцы ответят ростом".
Если ваши тренировки с гантелями стали предсказуемыми и перестали приносить результат, самое время встряхнуться! Эти пять недооценённых упражнений — именно тот свежий взгляд, который нужен вашим мышцам для нового роста. Они сочетают в себе функциональность, интенсивность и нестандартную нагрузку, заставляя тело адаптироваться и прогрессировать.
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.