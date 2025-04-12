Гантели могут больше: нестандартные упражнения для мощного прогресса

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Редактор по фитнесу Men's Health UK Эндрю Трейси раскрыл пять малоизвестных, но убийственно эффективных упражнений с гантелями, которые заставят ваши мышцы гореть по-новому.

Фото: 500px.com by the Archive Team, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Гантели

Дьявольский жим

Как выполнять

Старт в планке с гантелями — бёрпи с подъёмом снарядов над головой.

Почему работает

Комбинация кардио и силовой нагрузки прокачивает всё тело за одно движение.

Тяга ренегат

Как выполнять

Планка на гантелях — попеременное подтягивание к поясу.

Фишка

Жёсткая стабилизация корпуса + мощная нагрузка на спину.

"Это упражнение выжмет из вас пот, как из лимона", — отмечает Трейси.

Велосипедные приседания с кубком

Как выполнять

Пятки на возвышении — присед с гантелью у груди — взрывной подъём без полного выпрямления.

Эффект

Бешеная нагрузка на квадрицепсы без перегруза коленей.

Становая тяга с гантелями

Ключевой момент:

"Отталкивайте пол ногами", сжимая ягодицы в верхней точке.

Плюсы

Идеально для новичков — учит правильной механике без риска перегрузить спину.

Сгибание crush на бицепс

Техника

Ладони внутрь — подъём гантели с акцентом на пиковое сокращение.

Результат

Максимальное вовлечение обеих головок бицепса.

Почему это работает

Эти упражнения

Экономят время — работают сразу несколько групп мышц.

Улучшают координацию и баланс.

Подходят для дома и зала.

Совет от Трейси:

"Добавьте 2-3 этих движения в следующую тренировку — и ваши мышцы ответят ростом".

Если ваши тренировки с гантелями стали предсказуемыми и перестали приносить результат, самое время встряхнуться! Эти пять недооценённых упражнений — именно тот свежий взгляд, который нужен вашим мышцам для нового роста. Они сочетают в себе функциональность, интенсивность и нестандартную нагрузку, заставляя тело адаптироваться и прогрессировать.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

