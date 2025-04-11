Жим одной рукой – пустая трата времени: вот доказательство

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Известный ученый и физиотерапевт доктор Майк Израетель раскритиковал популярные упражнения, которые многие делают зря. Его вердикт:

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"Нет глупых движений, но некоторые гораздо эффективнее других".

Планка — иллюзия работы

Почему

Изометрическое напряжение не стимулирует рост мышц так, как динамические движения.

"Вы просто стоите, думая, что работаете, а на самом деле — нет", — говорит Израетель.

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Включает широчайшие, трицепсы и дельты.

Дает эксцентрическую нагрузку, которая лучше стимулирует рост.

Супермен — бесполезное унижение

Почему

Минимальная амплитуда, почти нулевая нагрузка на спину.

"Я не буду валяться на полу без веской причины", — иронизирует доктор.

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Полная растяжка и сокращение мышц.

Можно делать с гантелями, штангой или на тренажере.

Тяга в стойке — обман себя

Почему

Укороченная амплитуда лишает мышцы роста.

"Ваша бабушка сможет тянуть ваш рабочий вес", — жестко замечает Израетель.

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Глубокая растяжка, больше повторений — больше рост.

Выбьет всю дурь из вашей спины — обещает эксперт.

Разгибание рук назад — боль без результата

Почему

Слабая нагрузка в критической точке, риск травмы локтей.

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Максимальное напряжение в растянутой позиции.

"Ваши родители наконец будут вами гордиться", — шутит доктор.

Жим одной рукой — клоунада

Почему

Неэффективная усталость без реального роста.

"Вы выглядите как клоун в спортзале", — резюмирует Израетель.

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Лучшая стабилизация, больше веса, меньше дисбалансов.

Если ваши тренировки зашли в тупик, возможно, проблема не в недостатке усилий, а в неэффективных упражнениях. Как показал доктор Израетель, главное — не просто "пахать" в зале, а делать это с умом. Замените бесполезные движения на научно обоснованные альтернативы — и вы удивитесь, насколько быстрее пойдет прогресс. Помните: в фитнесе качество всегда важнее количества.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

