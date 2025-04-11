Жим одной рукой – пустая трата времени: вот доказательство

Известный ученый и физиотерапевт доктор Майк Израетель раскритиковал популярные упражнения, которые многие делают зря. Его вердикт:
"Нет глупых движений, но некоторые гораздо эффективнее других".
Изометрическое напряжение не стимулирует рост мышц так, как динамические движения.
"Вы просто стоите, думая, что работаете, а на самом деле — нет", — говорит Израетель.
Минимальная амплитуда, почти нулевая нагрузка на спину.
"Я не буду валяться на полу без веской причины", — иронизирует доктор.
Укороченная амплитуда лишает мышцы роста.
"Ваша бабушка сможет тянуть ваш рабочий вес", — жестко замечает Израетель.
Слабая нагрузка в критической точке, риск травмы локтей.
"Ваши родители наконец будут вами гордиться", — шутит доктор.
Неэффективная усталость без реального роста.
"Вы выглядите как клоун в спортзале", — резюмирует Израетель.
Замените на: Классический жим двумя руками
Лучшая стабилизация, больше веса, меньше дисбалансов.
Если ваши тренировки зашли в тупик, возможно, проблема не в недостатке усилий, а в неэффективных упражнениях. Как показал доктор Израетель, главное — не просто "пахать" в зале, а делать это с умом. Замените бесполезные движения на научно обоснованные альтернативы — и вы удивитесь, насколько быстрее пойдет прогресс. Помните: в фитнесе качество всегда важнее количества.
Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.