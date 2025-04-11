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Жим одной рукой – пустая трата времени: вот доказательство

2:25
Спорт

Известный ученый и физиотерапевт доктор Майк Израетель раскритиковал популярные упражнения, которые многие делают зря. Его вердикт:

спорт
Фото: freepik by racool-studio
спорт

"Нет глупых движений, но некоторые гораздо эффективнее других".

Планка — иллюзия работы

Почему

Изометрическое напряжение не стимулирует рост мышц так, как динамические движения.

"Вы просто стоите, думая, что работаете, а на самом деле — нет", — говорит Израетель.

Замените на: Роллаут с роликом для пресса

  • Включает широчайшие, трицепсы и дельты.
  • Дает эксцентрическую нагрузку, которая лучше стимулирует рост.

Супермен — бесполезное унижение

Почему

Минимальная амплитуда, почти нулевая нагрузка на спину.

"Я не буду валяться на полу без веской причины", — иронизирует доктор.

Замените на: Тягу в наклоне

  • Полная растяжка и сокращение мышц.
  • Можно делать с гантелями, штангой или на тренажере.

Тяга в стойке — обман себя

Почему

Укороченная амплитуда лишает мышцы роста.

"Ваша бабушка сможет тянуть ваш рабочий вес", — жестко замечает Израетель.

Замените на: Становую тягу с дефицитом

  • Глубокая растяжка, больше повторений — больше рост.
  • Выбьет всю дурь из вашей спины — обещает эксперт.

Разгибание рук назад — боль без результата

Почему

Слабая нагрузка в критической точке, риск травмы локтей.

Замените на: Разгибание с гантелью из-за головы ("Череподробитель")

  • Максимальное напряжение в растянутой позиции.

"Ваши родители наконец будут вами гордиться", — шутит доктор.

Жим одной рукой — клоунада

Почему

Неэффективная усталость без реального роста.

"Вы выглядите как клоун в спортзале", — резюмирует Израетель.

Замените на: Классический жим двумя руками

  • Лучшая стабилизация, больше веса, меньше дисбалансов.

Если ваши тренировки зашли в тупик, возможно, проблема не в недостатке усилий, а в неэффективных упражнениях. Как показал доктор Израетель, главное — не просто "пахать" в зале, а делать это с умом. Замените бесполезные движения на научно обоснованные альтернативы — и вы удивитесь, насколько быстрее пойдет прогресс. Помните: в фитнесе качество всегда важнее количества.

Уточнения

Фи́тнес — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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