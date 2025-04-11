Больше – не значит лучше: как лишние подходы могут мешать вашему прогрессу

Казалось бы, чем больше подходов в зале, тем быстрее растут мышцы и сила. Но новое исследование Journal of Applied Physiology доказывает: после определенного предела дополнительный объем только вредит.
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Тренировка в спорт зале
Что проверяли ученые
В эксперименте участвовали 55 опытных атлетов, которых разделили на три группы:
CON - сохранили привычный объем (14 подходов в неделю).
G30 - увеличили нагрузку на 30% (19 подходов).
G60 - добавили 60% (24 подхода).
Все тренировались 8 недель с высокой интенсивностью (почти до отказа). Результаты удивили:
Рост мышц
Все группы набрали мышечную массу (+4,6% в среднем), но разницы между ними не было. Даже те, кто делал меньше, прогрессировали так же.
Сила
Контрольная группа показала лучший прирост в жиме (+32 кг против +15-18 кг у остальных). Вывод: лишние подходы не усиливают результат.
Выносливость
Только G30 улучшила показатели (+26%). У G60 прогресса не было — вероятно, из-за переутомления.
"Умеренный объем дает максимальную отдачу, а избыток лишь мешает восстановлению", - отмечают авторы.
Что это значит для вас
Новичкам хватит 3-6 подходов на группу мышц за тренировку.
Опытным важно не увеличивать объем бесконечно, а фокусироваться на качестве.
Сила растет лучше при адекватном отдыхе, а не при перегрузке.
Вывод: больше — не всегда лучше. Иногда прогресс кроется в умении вовремя остановиться.
Уточнения
Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.