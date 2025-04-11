Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как малина может стать звездой вашего сада
400% роста продаж: какая сыворотка для сияющей кожи стала хитом 2025 года
Дана Борисова показала маму и дочь на одном фото: супер красивые
Почему еда в советской столовой была вкуснее, чем в кафе?
Сел в такси, а водителя нет: беспилотные автомобили захватывают города
Тропическое дерево, которое превратило удар молнии в стратегический ход
Валютные колебания: как постановление Трампа изменило финансовый ландшафт Европы
Ошибки, которые совершают даже опытные владельцы кошек
Старое озеро и новейшее мошенничество: как субподрядчик завысил цены и унёс 100 млн

Больше – не значит лучше: как лишние подходы могут мешать вашему прогрессу

1:47
Спорт

Казалось бы, чем больше подходов в зале, тем быстрее растут мышцы и сила. Но новое исследование Journal of Applied Physiology доказывает: после определенного предела дополнительный объем только вредит.

Тренировка в спорт зале
Фото: Designed by Freepik by serhiibobyk is licensed under Public domian
Тренировка в спорт зале

Что проверяли ученые

В эксперименте участвовали 55 опытных атлетов, которых разделили на три группы:

  • CON - сохранили привычный объем (14 подходов в неделю).
  • G30 - увеличили нагрузку на 30% (19 подходов).
  • G60 - добавили 60% (24 подхода).

Все тренировались 8 недель с высокой интенсивностью (почти до отказа). Результаты удивили:

Рост мышц

  • Все группы набрали мышечную массу (+4,6% в среднем), но разницы между ними не было. Даже те, кто делал меньше, прогрессировали так же.

Сила

  • Контрольная группа показала лучший прирост в жиме (+32 кг против +15-18 кг у остальных). Вывод: лишние подходы не усиливают результат.

Выносливость

  • Только G30 улучшила показатели (+26%). У G60 прогресса не было — вероятно, из-за переутомления.

"Умеренный объем дает максимальную отдачу, а избыток лишь мешает восстановлению", - отмечают авторы.

Что это значит для вас

  • Новичкам хватит 3-6 подходов на группу мышц за тренировку.
  • Опытным важно не увеличивать объем бесконечно, а фокусироваться на качестве.
  • Сила растет лучше при адекватном отдыхе, а не при перегрузке.

Вывод: больше — не всегда лучше. Иногда прогресс кроется в умении вовремя остановиться.

Уточнения

Фи́тнес - это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Удобрения, которые спасают чеснок от слабого роста весной
Садоводство, цветоводство
Удобрения, которые спасают чеснок от слабого роста весной Аудио 
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света
Наука и техника
Вселенная поспешила: следы жизни нашли там, где не должно быть даже света Аудио 
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Наука и техника
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация Аудио 
Популярное
Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора

Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.

Операция прошла успешно, пациент не выжил: чем заканчивается лечение катализатора
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Не спешите сжигать ветки: на участке они могут сослужить отличную службу
Китай прорыл тоннель длиной в вечность: путь сквозь горы теперь не выдумка
Снова скидки: водителям хотят вернуть 50% за скорость — но не на дороге
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Увлажнение в 10 раз сильнее: простой вечерний ритуал, который делает кожу идеальной
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Последние материалы
400% роста продаж: какая сыворотка для сияющей кожи стала хитом 2025 года
Дана Борисова показала маму и дочь на одном фото: супер красивые
Почему еда в советской столовой была вкуснее, чем в кафе?
Сел в такси, а водителя нет: беспилотные автомобили захватывают города
Тропическое дерево, которое превратило удар молнии в стратегический ход
Валютные колебания: как постановление Трампа изменило финансовый ландшафт Европы
Ошибки, которые совершают даже опытные владельцы кошек
Старое озеро и новейшее мошенничество: как субподрядчик завысил цены и унёс 100 млн
Продавцы перестанут наживаться, реклама уйдёт из соцсетей: новые законы подписал Путин
На грани выживания: как карфентанил губит людей с первой дозы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.