Прыжок в будущее: Xiaomi выпускает скакалку без шнура, но с Bluetooth и экраном

Прыгать без верёвки, но с результатом? Xiaomi предлагает необычное решение для тех, кто хочет привести себя в форму к лету — умную скакалку Smart Jump Rope. Этот компактный аксессуар уже доступен во Франции и идеально подойдёт для домашних кардиотренировок.
Главная фишка — можно тренироваться без самой скакалки. На концах ручек — утяжелённые шарики, которые имитируют прыжки. Больше не нужно освобождать место, убирать вазу с пола и следить, чтобы верёвка не задела люстру. Идеально для квартиры. Но если ты всё же скучаешь по классике — в комплекте есть и регулируемая верёвка, которую легко прикрепить.
Xiaomi встроила в скакалку:
Информация о тренировках сохраняется даже без подключения к телефону — до 90 сессий в автономном режиме. А заряжается гаджет через USB-C — 30 минут в день, и заряда хватит почти на 3 недели.
• Тем, кто тренируется дома и не хочет прыгать через мебель.
• Тем, кто любит отслеживать прогресс в приложениях.
• Тем, кому важно не просто прыгать, а видеть результат.
Скакалка становится частью экосистемы Mi — как браслеты, часы и другие фитнес-гаджеты бренда.
Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей.
Водители, сверлящие катализатор ради "ускорения", рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.