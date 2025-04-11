Прыжок в будущее: Xiaomi выпускает скакалку без шнура, но с Bluetooth и экраном

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Прыгать без верёвки, но с результатом? Xiaomi предлагает необычное решение для тех, кто хочет привести себя в форму к лету — умную скакалку Smart Jump Rope. Этот компактный аксессуар уже доступен во Франции и идеально подойдёт для домашних кардиотренировок.

Фото: dvidshub.net by Sgt. Austin Hazard, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прыжки со скакалкой

Без мебели и узких коридоров

Главная фишка — можно тренироваться без самой скакалки. На концах ручек — утяжелённые шарики, которые имитируют прыжки. Больше не нужно освобождать место, убирать вазу с пола и следить, чтобы верёвка не задела люстру. Идеально для квартиры. Но если ты всё же скучаешь по классике — в комплекте есть и регулируемая верёвка, которую легко прикрепить.

Почему умная

Xiaomi встроила в скакалку:

Датчики Холла , которые точно считают прыжки.

, которые точно считают прыжки. LED-дисплей прямо на ручке, чтобы видеть количество повторов, сожжённые калории и продолжительность.

прямо на ручке, чтобы видеть количество повторов, сожжённые калории и продолжительность. Bluetooth 5.0 для синхронизации с приложением Mi Fitness.

Информация о тренировках сохраняется даже без подключения к телефону — до 90 сессий в автономном режиме. А заряжается гаджет через USB-C — 30 минут в день, и заряда хватит почти на 3 недели.

Для кого это

• Тем, кто тренируется дома и не хочет прыгать через мебель.

• Тем, кто любит отслеживать прогресс в приложениях.

• Тем, кому важно не просто прыгать, а видеть результат.

Скакалка становится частью экосистемы Mi — как браслеты, часы и другие фитнес-гаджеты бренда.

Уточнения

Скака́лка — спортивный снаряд для физических упражнений (прыжков) взрослых и детей.

