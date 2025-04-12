Хватит мечтать о широкой спине: выполняйте эти 6 упражнений дома, и результат не заставит ждать

2:18 Your browser does not support the audio element. Спорт

Широкая спина — это не только признак силы и выносливости, но и ключ к гармоничному телосложению. Если у вас нет возможности тренироваться на турнике или в тренажёрном зале, не стоит отчаиваться.

Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Мужчина стоит спиной

Существует множество упражнений, которые можно выполнять дома, используя только собственный вес тела и минимальное оборудование, например, эспандер.

1. Отжимания с широким положением рук

Это упражнение активирует мышцы спины, плеч и груди. Чтобы усилить нагрузку на спину, расположите руки шире плеч и делайте отжимания, сосредоточив внимание на мышцах верхней части спины и плеч. Чем шире ваши руки, тем больше работает спина.

2. Тяга с эспандером

Закрепите эспандер на устойчивой поверхности и возьмите за ручки. Встаньте прямо, вытянув руки перед собой. Подтягивайте ручки к груди, удерживая локти вбок, а плечи опущенными. Это упражнение эффективно развивает мышцы верхней и средней части спины.

3. Обратные отжимания

Сядьте на пол, поставьте руки позади себя, ладони направлены вперед. Поднимите тело, упираясь руками в пол, и опускайтесь вниз, сгибая локти. Это упражнение задействует не только спину, но и трицепсы, улучшая общую силу верхней части тела.

4. Планка с тягой одной руки

Примите положение планки, стоя на руках и ногах. Поочередно подтягивайте одну руку к боковой части тела, удерживая корпус стабильным. Это упражнение активирует мышцы кора и спины, улучшая их тонус и форму.

5. Супермен

Лягте на живот, вытянув руки вперед. Поднимайте одновременно ноги и руки, сжимая лопатки. Это упражнение способствует укреплению спины и улучшает осанку.

6. Гиперэкстензия на полу

Лягте на живот, руки за головой или по бокам. Поднимайте верхнюю часть тела, сжимая лопатки и стараясь не прогибать поясницу. Это упражнение помогает развивать мышцы поясницы и верхней части спины.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.



Эспа́ндер (от лат. expando — распростираю, растягиваю) — группа спортивных тренажёров, упражнения с которыми основаны на использовании упругой деформации.

