Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не покупайте удобрения: как сделать цветы пышными и яркими без копейки лишних затрат
Обычный предмет из кухни точит ножи лучше дорогих приспособлений
Домашнее блюдо без лишней суеты: гениальный рецепт ужина из картошки и мяса
Люди-совы должны это знать: бессонные ночи могут привести к этому заболеванию
Как случайно не попасть в дубайскую тюрьму? Эти три необычных закона лучше не нарушать
Алёна Хмельницкая и её секрет: что помогло актрисе пережить морозы на съёмочной площадке
Сексуальность без усилий: с чем носить платье-комбинацию, чтобы попасть в тренды
Кавказский секрет: как маринуют шашлык, чтобы он таял
60 сигарет в одной дозе: снюс под видом конфеты рушит жизнь подросткам

Хватит мечтать о широкой спине: выполняйте эти 6 упражнений дома, и результат не заставит ждать

2:18
Спорт

Широкая спина — это не только признак силы и выносливости, но и ключ к гармоничному телосложению. Если у вас нет возможности тренироваться на турнике или в тренажёрном зале, не стоит отчаиваться.

Мужчина стоит спиной
Фото: commons.wikimedia.org by Beat Ruest, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Мужчина стоит спиной

Существует множество упражнений, которые можно выполнять дома, используя только собственный вес тела и минимальное оборудование, например, эспандер.

1. Отжимания с широким положением рук

Это упражнение активирует мышцы спины, плеч и груди. Чтобы усилить нагрузку на спину, расположите руки шире плеч и делайте отжимания, сосредоточив внимание на мышцах верхней части спины и плеч. Чем шире ваши руки, тем больше работает спина.

2. Тяга с эспандером

Закрепите эспандер на устойчивой поверхности и возьмите за ручки. Встаньте прямо, вытянув руки перед собой. Подтягивайте ручки к груди, удерживая локти вбок, а плечи опущенными. Это упражнение эффективно развивает мышцы верхней и средней части спины.

3. Обратные отжимания

Сядьте на пол, поставьте руки позади себя, ладони направлены вперед. Поднимите тело, упираясь руками в пол, и опускайтесь вниз, сгибая локти. Это упражнение задействует не только спину, но и трицепсы, улучшая общую силу верхней части тела.

4. Планка с тягой одной руки

Примите положение планки, стоя на руках и ногах. Поочередно подтягивайте одну руку к боковой части тела, удерживая корпус стабильным. Это упражнение активирует мышцы кора и спины, улучшая их тонус и форму.

5. Супермен

Лягте на живот, вытянув руки вперед. Поднимайте одновременно ноги и руки, сжимая лопатки. Это упражнение способствует укреплению спины и улучшает осанку.

6. Гиперэкстензия на полу

Лягте на живот, руки за головой или по бокам. Поднимайте верхнюю часть тела, сжимая лопатки и стараясь не прогибать поясницу. Это упражнение помогает развивать мышцы поясницы и верхней части спины.

Уточнения

Спина́ (лат. dorsum) — задняя сторона туловища, простирающаяся от нижней части шеи до поясницы.

Эспа́ндер (от лат. expando — распростираю, растягиваю) — группа спортивных тренажёров, упражнения с которыми основаны на использовании упругой деформации.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Ресторан СССР: ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х
Еда и рецепты
Ресторан СССР: ТОП-5 самых дорогих блюд 80-х Аудио 
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Садоводство, цветоводство
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода Аудио 
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Наука и техника
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация Аудио 
Популярное
Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Необыкновенная роза, которая растёт группами, пахнет изысканно и превращает ваш сад в картину из сказки.

Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Переезд жителей Рио-де-Жанейро и не только неизбежен? Моря и океаны перешли в наступление
Айсберг ушёл — и открыл портал: подо льдом веками жила своя цивилизация
Вот где спрятана вода на Марсе — её миллиарды тонн
Колхозник на колёсах: история легендарного грузовика ГАЗ-53 Дмитрий Плотников Она полюбила соперницу и спасла семью: вот как учение Дынова о числе 3 изменило её жизнь Игорь Буккер Новое правительство Германии будет нацелено на войну с Россией Любовь Степушова
Есть в каждой машине, но никто не помнит, как она называется: деталь, которую не замечают
Камни, дренаж и ложь: ловушка, в которую попались миллионы цветоводов
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Один раз отрежь — и забудь о фене: новая прическа врывается в салоны
Последние материалы
В одной дозе — 60 сигарет: вся правда о снюсе, который массово пробуют подростки
Оно росло внутри горы веками — и теперь начало менять окружающий мир
Грязь, тормозной след и пятно масла — почему это важно на месте аварии
Пёс чихнул во время игры — вот что это значит на самом деле
IKEA открывает новый магазин в Сеуле: два этажа комфорта
Покупатели клюнут моментально: используйте это слово, и стоимость квартиры вырастет
Цены растут, а ставки душат — но именно сейчас может быть лучший момент для покупки
Капуста, картошка, вино: самая модная диета весны
Кости крепче, чем у 20-летних: что есть, чтобы не бояться остеопороза
Почему первый барабанщик The Beatles Пит Бест не стал легендой группы? Раскрываем неизвестные факты
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.