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Откажитесь от этих 9 привычек, и жир на животе исчезнет за месяц

2:38
Спорт

Как часто вам кажется, что вы делаете всё правильно, но килограммы не уходят, а живот остаётся, как и прежде? Тренер и диетолог Вимал Раджпут объяснила, почему многие женщины продолжают сталкиваться с проблемами в похудении, несмотря на усилия.

Тонкая талия
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Тонкая талия

Вот 9 вещей, которые стоит исключить из своей повседневной рутины, если вы хотите избавиться от жира на животе.

1. Пропуск завтрака

Не есть утром — это худшее, что вы можете сделать для своего метаболизма. Пропуск завтрака снижает уровень энергии и замедляет обмен веществ на весь день.

2. Сосредоточение только на кардио

Кардио — это полезно, но без силовых тренировок не получится укрепить мышцы и ускорить сжигание жира. Не забывайте про тренировки с отягощениями.

3. Недооценка белка

Белок играет ключевую роль в сжигании жира, однако многие женщины не отслеживают его потребление. Белковые батончики или порошки не заменят полноценное питание. Пропускать белок — значит не достигать нужных результатов.

4. Алкоголь и сон

Бокал вина может казаться расслабляющим, но он нарушает качество сна и замедляет метаболизм, препятствуя похудению.

5. Переменные диеты

Диета "с понедельника по четверг", а в выходные — всё подряд. Эта тактика точно не приведет к желаемому результату. Системность важнее, чем идеальная диета в течение нескольких дней.

6. Отсутствие овощей и фруктов

Пропуск свежих овощей и фруктов — это катастрофа для обмена веществ. Они насыщают организм витаминами и клетчаткой, которые способствуют нормализации обмена веществ и улучшению пищеварения.

7. Стресс и его последствия

Постоянный стресс и нехватка времени для отдыха повышают уровень кортизола, что в свою очередь мешает снижению жира, особенно в области живота.

8. Сон менее 7 часов

Недостаток сна нарушает гормональный баланс и замедляет процессы восстановления и сжигания жира. Без полноценного сна вы не сможете добиться стойких результатов.

9. Сидячий образ жизни

Если вы ведёте малоподвижный образ жизни и не проходите хотя бы 5 км в день, ваш прогресс будет гораздо медленнее. Прогулки и физическая активность должны стать частью повседневной рутины.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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