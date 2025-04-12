Бег или ходьба: как выбрать и что подойдёт именно вам для похудения

1:49 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бег — это гораздо больше, чем просто способ размяться. Он способен изменить не только тело, но и настроение, уровень энергии и даже отношение к себе.

Фото: commons.wikimedia.org by Ed Yourdon, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Бег

Снижение веса? Вполне возможно. Но тут важно понимать: сколько калорий вы действительно сжигаете, зависит не только от того, сколько вы пробежали.

От чего зависит сжигание калорий

Обычно ориентируются на правило: около 100 калорий на километр. Но на деле всё не так просто. Ваш возраст, вес, пол, скорость, даже фаза менструального цикла — всё это может влиять на итоговые цифры.

Чем больше вес — тем выше затраты энергии. Мужчины, как правило, сжигают больше, поскольку у них выше мышечная масса и лучше метаболизм, пишет Yahoo.

А чтобы точно узнать, сколько калорий тратит ваше тело, можно сделать тест на VO2 max и метаболизм в покое (RMR). Эти параметры покажут, сколько вы сжигаете "на ровном месте" и насколько эффективно работает ваше сердце при нагрузке.

Бег или ходьба: кто поможет в похудении?

Бег — быстрый способ потери калорий. Но если у вас есть травмы, избыточный вес или вы только начинаете — быстрая ходьба тоже работает!

Ходьба — это недооценённый инструмент: она мягкая, безопасная, а главное — позволяет тренироваться дольше без перегрузки.

Важно: лучший выбор — это тот, который вам по душе. Потому что регулярность работает гораздо лучше, чем идеальный, но редкий подход.

Сколько двигаться, чтобы реально худеть

Ходьба: 5-6 дней в неделю, по 45-60 минут.

Бег: 3-4 дня в неделю, с перерывами на восстановление и силовыми тренировками.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

