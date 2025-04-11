За красивой картинкой — риск для здоровья: тренер объяснила, какой ценой даётся успех в фитнес-марафонах

Тренер по балету и растяжке Акулина Бахтурина предостерегла от участия в фитнес-марафонах, которые в последнее время становятся всё популярнее.

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По её словам, за внешней мотивацией и обещаниями "тела мечты за 30 дней" могут скрываться серьёзные риски для здоровья. Одной из главных проблем она называет завышенные ожидания — марафоны часто предлагают стремительное похудение, что может привести к метаболическим сбоям, ухудшению состояния кожи и даже гормональным нарушениям.

Вместо стремления к быстрому результату Бахтурина призывает думать о стабильности и безопасности, пишет "Газета.Ru".

Не менее важна и индивидуальность подхода: универсальные тренировочные планы не учитывают особенности организма каждого человека, уровень подготовки, состояние здоровья и личные цели. Такой "конвейерный" подход может не только не дать результата, но и навредить.

Ещё один тревожный момент — уровень подготовки тех, кто запускает марафоны. Часто это не сертифицированные тренеры, а просто энтузиасты или блогеры, чей личный опыт не заменяет профессиональных знаний.

По словам Бахтуриной, отсутствие грамотного контроля может привести к ошибкам в составлении рациона, графика тренировок и общего режима, что в итоге может обернуться проблемами со здоровьем, а не прогрессом.

Уточнения

Похудение — снижение массы тела живого организма человека. Может быть как целью при борьбе с ожирением, для нормализации состояния здоровья и повышения физической привлекательности, так и представлять собой медицинскую проблему, будучи симптомом заболеваний, например, анорексией.

