Забудьте о зажимах в шее: фитнес-эксперт показала элементарные упражнения, доступные каждому

1:30 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Лера Буры поделилась простыми, но эффективными советами для борьбы с так называемой "компьютерной" шеей — состоянием, которое возникает из-за долгого сидения за экраном с опущенной головой и напряжёнными плечами.

Фото: stemcellpowernow.com by Injurymap, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Человек с болями в шее

По словам эксперта, начать стоит с простых движений: плавные наклоны и повороты головы помогут расслабить зажатые мышцы шеи. Чтобы дополнительно снять напряжение, стоит включить в ежедневную практику медленные круговые движения плечами — это активизирует кровоток и снимает зажимы.

Особое внимание тренер советует уделить лопаткам. Простые упражнения на их сведение и разведение не только улучшают осанку, но и раскрывают грудную клетку, что способствует снятию нагрузки с верхней части спины. Но важно не ограничиваться только упражнениями — в повседневности стоит делать перерывы в работе, чаще вставать, немного пройтись или потянуться.

Постоянное напоминание себе о важности правильной осанки может со временем значительно улучшить самочувствие, пишут "Известия".

Кроме физической активности, эксперт напоминает и о роли психоэмоционального состояния. Управление уровнем стресса напрямую влияет на состояние мышц и позвоночника. Поэтому регулярная растяжка, прогулки на свежем воздухе и забота о ментальном здоровье — всё это важные составляющие комплексного подхода к избавлению от "компьютерной" шеи.

Уточнения

Мы́шцы — органы, состоящие из мышечной ткани; способны сокращаться под влиянием нервных импульсов. Часть опорно-двигательного аппарата.

