Не только Овечкин побил рекорд: Лукашенко рассказал, что еще объединяет его с Гретцки

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Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что легендарный канадский экс-форвард Уэйн Гретцки имеет белорусские корни. По его словам, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, побивший рекорд Гретцки по количеству голов, также может гордиться своим происхождением.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Кремля, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Александр Лукашенко

Лукашенко вспомнил, что советские игроки называли Гретцки Ваней. Он также упомянул, что Гретцки приезжал в Беларусь.

"Это тоже наша дополнительная гордость. Один наш и второй наш. А Уэйн Гретцки приезжал в Беларусь, мы с ним играли в одной пятёрке, — сказал Лукашенко, которого цитирует «Мир 24».

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), что стало для него 895-м голом в карьере. Таким образом, 39-летний Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).

Уточнения

Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель.



Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».



Уэ́йн Ду́глас Гре́тцки (или Гре́цки, англ. Wayne Douglas Gretzky произносится ˈɡrɛtski; род. 26 января 1961, Брантфорд, Онтарио) — канадский хоккеист, центральный нападающий.

