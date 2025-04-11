Не только Овечкин побил рекорд: Лукашенко рассказал, что еще объединяет его с Гретцки

Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что легендарный канадский экс-форвард Уэйн Гретцки имеет белорусские корни. По его словам, российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, побивший рекорд Гретцки по количеству голов, также может гордиться своим происхождением.
Лукашенко вспомнил, что советские игроки называли Гретцки Ваней. Он также упомянул, что Гретцки приезжал в Беларусь.
"Это тоже наша дополнительная гордость. Один наш и второй наш. А Уэйн Гретцки приезжал в Беларусь, мы с ним играли в одной пятёрке, — сказал Лукашенко, которого цитирует «Мир 24».
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4), что стало для него 895-м голом в карьере. Таким образом, 39-летний Овечкин побил снайперский рекорд Уэйна Гретцки (894 гола).
Алекса́ндр Григо́рьевич Лукаше́нко (бел. Аляксандр Рыгоравіч Лукашэнка; род. 30 августа 1954, Копысь, Оршанский район, Витебская область, Белорусская ССР, СССР) — белорусский политический, государственный и военный деятель.
Алекса́ндр Миха́йлович Ове́чкин (род. 17 сентября 1985 года, Москва) — российский хоккеист, левый крайний нападающий и капитан клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».
Уэ́йн Ду́глас Гре́тцки (или Гре́цки, англ. Wayne Douglas Gretzky произносится ˈɡrɛtski; род. 26 января 1961, Брантфорд, Онтарио) — канадский хоккеист, центральный нападающий.
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