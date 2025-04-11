Рановато встретились: Буцаев указал на пару КХЛ, чья дуэль станет главным украшением плей-офф

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Известный российский хоккеист, олимпийский чемпион Альбервиля-1992 и тренер Юрий Буцаев который работал в различных клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), поделился своими мыслями о самых интересных и конкурентных сериях четвертьфинала Кубка Гагарина.

Фото: Пресс-служба ХК "Авангард" by Дмитрий Лошкарёв Авангард Металлург 27 10

Буцаев отметил, что пара "Локомотив" — "Авангард" вызывает наибольший интерес.

"Наверное, в первом раунде это были две сильнейшие команды по игре, поэтому, считаю, что рановато они встретились, чтобы сыграть между собой. Но это будет захватывающее, интересное сражение", — сказал Буцаев.

Также он выделил пару "Трактор" — "Динамо" (Минск), подчеркнув, что другие пары также интересны, но в этих двух матчах сложно заранее предсказать исход.

В прошлом сезоне "Локомотив" дошел до финала Кубка Гагарина, где уступил магнитогорскому "Металлургу" в четырех матчах, пишет Газета.Ru. В этом сезоне команда выиграла регулярный чемпионат КХЛ и уверенно обыграла нижегородское "Торпедо" в первом раунде со счетом 4-0. Омский "Авангард", заняв шестое место на Востоке, также вышел в плей-офф и в первом раунде победил действующего чемпиона "Магнитку" со счетом 4-2.

"Трактор" занял первое место в Восточной конференции и выиграл первый раунд у "Адмирала" из Владивостока со счетом 4-2. Минское "Динамо" показало отличные результаты во второй части регулярного чемпионата, заняв четвертое место на Западе, и выбило из борьбы московский ЦСКА в первом раунде со счетом 4-2.

Уточнения

Юрий Геннадьевич Буцаев (род. 11 октября 1978, Тольятти, Куйбышевская область) — российский хоккеист, нападающий.



«Авангард» — российский профессиональный хоккейный клуб из города Омска, выступающий в КХЛ.



«Локомотив» — российский профессиональный хоккейный клуб из города Ярославля.

