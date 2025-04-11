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Тёлка Овечкина, именной сыр и билборды: как в разных уголках России чествуют нашего хоккеиста-рекордсмена

1:01
Спорт

Россияне все еще восторгаются нашим хоккеистом Александром Овечкиным, который играет в НХЛ. Он смог побить "вечный" рекорд Уэйна Гретцки. Александр на днях забил 895 шайбу.

Александр Овечкин
Фото: flickr.com by All-Pro Reels, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Александр Овечкин

После этого в его адрес посыпались подарки и поздравления. Причем некоторые отличаются особой креативностью.

Например, фермер из Оренбургской области Руслан Сагитов подарил Овечкину корову с номером 8895. Еще и кличку тёлке дали — Шайба.

"Телка Овечкина! №8 895. Александр, она твоя!", — сказал Сагитов.

Под Ярославлем в честь Овечкина появился сыр — сорт так и называется, "Овечкин". На одну порцию тратят 20 литров овечьего молока, пишет KP. RU.

Также в разных городах России можно увидеть билборды с фразой Александра: "Русские, мы сделали это!"

Уточнения

Уэ́йн Ду́глас Гре́тцки (или Гре́цки, англ. Wayne Douglas Gretzky произносится ˈɡrɛtski; род. 26 января 1961, Брантфорд, Онтарио) — канадский хоккеист, центральный нападающий. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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