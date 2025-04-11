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Теннисист, который выбыл из боя в Монте-Карло из-за россиянина: в конце концов, я принял мученическую смерть

1:14
Спорт

Получивший перелом пятой пястной кости, поскользнувшись в своем гостиничном номере, Уго Умбер, проигравший в первом круге турнира в Монте-Карло Алексею Попырину, не собирается останавливаться.

Игра в теннис
Фото: flickr.com by Steven Pisano from Brooklyn, NY, USA, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Игра в теннис

"Я пошёл играть вечером, перепробовал много разных повязок, чтобы понять, в какой позиции я смогу играть лучше всего, но мне было больно, я принимал на себя все вибрации. В понедельник мне наложили шину, и ситуация немного изменилась", — рассказал теннисист.

В матче с Алексеем Попыриным Умбер много резал в начале матча, а затем часто просто толкал свои удары слева по диагонали.

"В конце концов я принял мученическую смерть. Было безумно больно, каждый раз я будто получал удар током. Я так хотел победить, что боролся. Я уже тогда, находясь на корте, испытывал огромную гордость, это было очень смело. Врач дал мне добро, сказав, что я могу ехать. Там, после матча, мне сделали УЗИ, я знаю, что хуже не стало. Но все равно было больно", — отметил он.

Даже не смотря на такую серьезную травму, он не остановился и вышел на корт.

Уточнения

Мо́нте-Ка́рло (фр. Monte-Carlo, монег. Munte Carlu) — административная территория Княжества Монако, один из десяти районов государства, расположенный на территории одноимённой коммуны. 

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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