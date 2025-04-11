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Чёрная полоса Джоковича: четвёртый провал на старте в Монте-Карло — кто сломал чемпиона?

1:07
Спорт

Новак Джокович не сумел справиться с Алехандро Табильо во втором круге Монте-Карло всего за два сета — 3:6, 4:6.

Новак Джокович
Фото: commons.wikimedia.org by Carine06, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Новак Джокович

Серба было не узнать, у него ничего не получалось. Новак атаковал двуручный бэкхенд чилийца, что и сломило его, принеся ему второе поражение от Табильо в двух матчах.

Новак Джокович выбыл в четвертый раз на старте турнира в Монте-Карло, а Табило был намного более сильным соперником, победив Новака в трех сетах. Матч длился 1 час 28 минут.

Джокович казался совершенно опустошенным, ведь это уже четвертый раз, когда серб выбыл на старте этого турнира: в 2006 году он проиграл Федереру, в 2016 году его превзошел Иржи Веселы, а до этого поражения Новак был выбит Давидовичем Фокиной в 2022 году.

Теперь Табило сыграет в 1/8 финала с победителем матча Григор Димитров - Валентин Вашеро.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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