Чёрная полоса Джоковича: четвёртый провал на старте в Монте-Карло — кто сломал чемпиона?

Новак Джокович не сумел справиться с Алехандро Табильо во втором круге Монте-Карло всего за два сета — 3:6, 4:6.
Серба было не узнать, у него ничего не получалось. Новак атаковал двуручный бэкхенд чилийца, что и сломило его, принеся ему второе поражение от Табильо в двух матчах.
Новак Джокович выбыл в четвертый раз на старте турнира в Монте-Карло, а Табило был намного более сильным соперником, победив Новака в трех сетах. Матч длился 1 час 28 минут.
Джокович казался совершенно опустошенным, ведь это уже четвертый раз, когда серб выбыл на старте этого турнира: в 2006 году он проиграл Федереру, в 2016 году его превзошел Иржи Веселы, а до этого поражения Новак был выбит Давидовичем Фокиной в 2022 году.
Теперь Табило сыграет в 1/8 финала с победителем матча Григор Димитров - Валентин Вашеро.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.